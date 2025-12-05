無難ボブは卒業！！【40・50代】速攻シャレ見え叶う♡「大人のこなれボブ」

トレンド感をほどよく取り入れたボブは、大人女性の強い味方。ナチュラルな動きや艶を大切にしながら、シルエットや質感で抜け感を演出します。今回は、人気美容師さんたちのInstagram投稿から、上品さとおしゃれ感を両立する最新の「こなれボブ」をご紹介します。

柔らかブラウンのふんわりレイヤーボブ

ピンク味を含んだまろやかなブラウンが、血色感を添えるレイヤーボブ。ベースは外ハネに整えつつ、上から細い毛束を重ねるように、ワンカールでふんわりと動かしています。重さを残しながらも軽やかに見えるバランスで、上品な立体感が引き立ちます。

透明感ブランジュの小顔ボブウルフ

ナチュラルなくびれラインが印象的なボブウルフ。透明感のあるブランジュカラーが艶を際立て、ストレートタッチでも柔らかさを感じさせます。トップはふんわり内に、ベースは軽く外へ流して自然な動きをプラス。顔まわりにはあご上レングスのサイドバングをつくることで、抜け感もバッチリです。

シャドウルーツで深みを加えたレイヤーボブ

根元をやや暗めに染め、毛先に向かって自然に明るく見せるシャドウルーツカラーが特徴のレイヤーボブ。フルブリーチで作るデザインながら、根元のダークカラーでほど良く落ち着いた印象に。カットはシンプルなレイヤーボブをベースに、襟足を内におさめた王道フォルムに整えて大人の品をキープ。

暗めグレージュの外ハネボブ

暗めのグレージュが光をやわらかく反射する、外ハネレイヤーボブ。表面には繊細な毛束感を加えて動きを出すことで、シンプルながらもこなれた雰囲気に。ベースの厚みを保ちながらも、毛束感や外ハネで軽やかに仕上げているので、派手すぎず自然な抜け感を楽しめます。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@mabashi_hair様、@t.ikeda214様、@shoki______hair様、@garden_momoko様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里