「俺が息子に勉強を教えてきたんです（大嘘）」自慢気な夫だったが → 息子の受験失敗でモラハラ爆発！

筆者の知人A子の夫は、子供のことを丸投げして文句ばかり言う典型的なモラハラ男でした。そんな夫の言動に対し、ずっと我慢してきたA子。しかし、息子の受験がきっかけで、夫婦関係に変化があったといいます。

勉強は全て妻の責任

これまで夫はパート勤めの私に、子供のことを全て押し付けてきました。特に勉強に関しては、私が宿題や塾の課題を毎日チェックしています。

私は息子に勉強を押し付けたいとは思っていません。ただ、夫は私に任せっきりのくせに、息子には有名大学へ行ってほしいという願望がありました。

「俺は仕事が忙しいから、勉強をみるのはお前の仕事だ。将来受験に失敗したらお前の責任だからな！」と脅され続けた私は、恐怖心から夫の教育方針に従ってきたのです。

優秀な息子を自慢する夫

そんな日々を過ごしていく中で、息子はあっという間に中学三年になり、高校受験の時期を迎えました。一生懸命勉学に励んでいた息子は、学内で成績はトップクラス。夫はそんな息子のことを自慢し始めました。

「俺に似て息子は頭がいい」と豪語したり、周囲には「自分が勉強を教えてきたんです」と大嘘をついたり……。頑張ってきたのは息子自身とサポートし続けてきた私なのに、自分のおかげだと威張る夫が、私は嫌で嫌で仕方がありませんでした。