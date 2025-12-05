今年も待ってましたぁぁぁ！！【スタバ】ホリデームードたっぷり♡「ベアグッズ」

11/1より、【スターバックス】のホリデーグッズの販売がスタートしました。持っているだけで気分が上がるようなかわいいアイテムが勢ぞろい。今回は、そのなかから「べアリスタグッズ」に注目してご紹介します。ホリデーグッズは毎年早々に売り切れてしまうので、早めのチェックがおすすめです。

リーズナブルな価格がうれしい「ベアキャップ付きカップ」

クリスマスシーズンの街並みがデザインされたこちらのカップは「ホリデー2025 リユーザブルカップ レッド」です。クッキーマンのコスチュームを着たべアリスタのキャップ「ドリンクホールキャップ べアリスタ」とセットで販売されています。このキャップがあると、持ち歩くときにこぼれにくくなるのが魅力。かわいくて優秀なアイテムです。価格は\1,150（税込）です。（完全密封ではないので、ご注意ください）

これもスタバで買えるの！？「クリスマスオーナメント」

@j.u_u.n__starbucksさんが新作の「ストロベリームース & ジョイフルメドレーティーラテ」と一緒に写真を撮ったのは「ホリデー2025 オーナメント RED CUP べアリスタ」。画像左のオーナメントです。ホリデー気分を盛り上げるレッドカップからひょこっと顔を出したべアリスタがとにかくかわいい1品。高さは約7cmで陶器製で自立するため、ツリーに飾るだけでなく置いてオブジェとして楽しむのもいいかもしれません。価格は\1,600（税込）です。

