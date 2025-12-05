元「ミス立教」・TBS良原安美アナ、2026年1月退社「幸せな8年間でした」
TBSアナウンサーの良原安美が5日にインスタグラムを更新。2026年1月にTBSから退社することを発表した。
【写真】「新たな挑戦に向けた前向きな決断です」
投稿の中で良原は「年内のオンエアをもって全ての番組を卒業し、2026年1月、TBSテレビを退社します」と発表。続けて「自らのキャリアと向き合い、新たな挑戦に向けた前向きな決断です」とつづり「大学生の頃、用事もないのに赤坂駅で降りて、赤坂サカスから大きな社屋を見上げては、TBSで働くことを夢見ていました。アナウンサーを目指すきっかけをくれたTBSで育てていただき、本当に幸せな8年間でした」とコメント。
さらに「たくさんの思い出があります。ひとりでは何もできないことを教えてもらいました。多くの素晴らしい出会いがありました。つよく、頑丈に育ててもらいました。これまでもこれからも、大好きな場所です」と振り返っている。
■良原安美（よしはら あみ）
1995年10月9日生まれ。神奈川県出身。立教大学在学中に「ミス立教大学」に選出され、『NEWS ZERO』（日本テレビ系）でお天気キャスターを1年務めた。グラビア大学卒業後の2018年4月、TBSにアナウンサーとして入社。同局の『Nスタ』、『サンデー・ジャポン』に出演している。
引用：「良原安美」インスタグラム（@yoshiharaami）
