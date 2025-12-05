ｔｉｍｅｌｅｓｚの菊池風磨が５日、都内で行われたプレミアムウォーター「生天然水」の新ＣＭ発表会に出席した。

新アンバサダーに就任し、ＣＭでも着用した全身白をベースにした衣装で登場。自宅にも設置したという、お気に入りのサーバーの水を一気飲み。「ダンスレッスンをしたり歌ったりしていると乾燥するし、気づいたら飲むようにしている。サウナに行く前と帰ってから大量に飲む。この冬は乾燥しますが、僕にとって乾燥は無縁ですね」とうなずいた。

白湯を毎朝飲む習慣も明かし「白湯、ずっと憧れてたんですよ。欲しい温度の白湯が出るのが画期的」とテレビショッピングのように滑らかな説明を繰り広げ、「魅力を語り出したら２０分はおすと思う」と笑わせた。

アンバサダーとして“利き水”にも挑戦。「間違えたらがっかりというか、クビまでありますよね」と焦ったが、無事に正解し「本当に緊張した」と一息ついた。

今年は日本テレビ系バスケットボールスペシャルキャスターに就任。８月にはサウジアラビアで日本代表戦の中継に携わった。「代表戦を見るのは初めてだったので興奮した。バスケ少年としては憧れの場所でもあったので感動した」。日本人初のＮＢＡプレーヤーで、Ｂリーグ１部・宇都宮に所属する田臥勇太選手と過ごし「ぜいたくな時間でした」と振り返った。

新ＣＭ「菊池さんとぴーちゃん編」はこの日から公開される。