「私が本物の覚醒剤を使用したかは疑問です」覚醒剤使用しひき逃げか…62歳男逮捕　声かけた後“逆走”で逃走　過去十数件の逮捕歴

覚醒剤を使用して車を運転し、ひき逃げした疑いで62歳の男が逮捕された。男は追突事故を起こした後、被害者に「救急車を呼んだ」と声をかけたが、その後、車に乗って一方通行の道路を逆走するなどして逃走した。男はひき逃げは認めているものの、覚醒剤の使用については容疑を一部否認している。

「救急車呼んだ」声かけた後に車で逃走

10月12日、東京・台東区の道路でカメラが捉えたのは白い車だ。

そこから降りてきたのは鈴木英正容疑者（62）だ。覚醒剤を使用して車を運転し、ひき逃げした疑いが持たれている。

映像には車から降りた鈴木容疑者が、追突した小型車両の被害者に近づく様子が映っている。

鈴木容疑者は、被害者に「救急車呼びました」と声をかけたという。

鈴木容疑者は車を前に動かし、電話をかけ始めた。再び車に乗り込むと、右手をあげる素振りをみせ逃走したという。

過去に覚醒剤所持など十数件の逮捕歴

その際、一方通行の道路を逆走するなどしていたという。

調べに対し、ひき逃げについては認める一方で、覚醒剤の使用については「事故の原因は居眠りです。事故前に私が本物の覚醒剤を使用したかは疑問です」と、容疑を一部否認している。

警察によると、鈴木容疑者はこれまでに十数件の逮捕歴があり、多くが覚醒剤の所持や使用によるものだという。

（「イット！」12月4日放送より）