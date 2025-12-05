本格的「麻辣湯」がカップで手軽に、ファミマから10種類以上のスパイスを利用した「春雨ヌードル」登場
ファミリーマートから人気の四川料理「麻辣湯（マーラータン）」をイメージしたカップスープ「春雨ヌードル 麻辣湯味」（203円／税込）が登場。12月9日（火）より全国のファミリーマート約1万6400店舗で発売される。
【写真】黒きくらげも入って本格的…「春雨ヌードル 麻辣湯味」
麻辣湯は、中国・四川省発祥のスープ料理で、花椒（ホアジャオ）による痺れる辛さと唐辛子の刺激が特徴。日本でも近年注目度が高まり、SNSを中心に人気が急上昇。都内の専門店ではカスタム式の提供スタイルが人気を博しており、行列ができる店も少なくない。
本商品は、「ファミマル」カップスープシリーズとしては初の麻辣湯フレーバー。スープには、花椒の痺れと唐辛子の辛さに加え、五香粉（ウーシャンフェン）をはじめとする10種類以上のスパイスを使用。本格的な麻辣湯の風味を再現しており、食べ応えのある一品に仕上げている。
具材には、専門店でも定番の「黒きくらげ」を使用。春雨は従来の「ファミマル 春雨カップスープ」シリーズと比べて増量されており、満足感のある食べ応えを実現している。
