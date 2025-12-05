Ãæ¹ñ¡ÖÂÐ¹³Á¼ÃÖ¡×¤Ç¡Ä¡ÄÆüËÜ´ë¶È¤É¤¦ÂÐ±þ¡©¡¡¡ÈÃ¦Ãæ¹ñ°ÍÂ¸¡ÉÌÏº÷¤ÎÆ°¤¡¡ÄÉ²Ã¤ÎÁ¼ÃÖ¤Ç¤Ï¥¸¥ì¥ó¥Þ¤â¡©¡Ú#¤ß¤ó¤Ê¤Î¥®¥â¥ó¡Û
¹â»Ô¼óÁê¤ÎÅúÊÛ¤«¤éÆüÃæ´Ø·¸¤¬°²½¤·¡¢ÆüËÜ¤Î´ë¶È¤ËÂ¿¤¯¤Î±Æ¶Á¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿å»ºÊª¤ÎÍ¢ÆþÄä»ß¤ò¼õ¤±¡¢¿©ÉÊ»ö¶È¼Ô¤ÏÃæ¹ñ°Ê³°¤Ø¤ÎÍ¢½Ð¤òÌÏº÷¡£Ãæ¹ñ¤«¤éÆüËÜ¤Ë¸þ¤«¤¦¥Õ¥é¥¤¥È¤ä¥Û¥Æ¥ëÍ½Ìó¤Ï¥¥ã¥ó¥»¥ë¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤ÎÂÐ¹³Á¼ÃÖ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤½¤³¤Çº£²ó¤Î#¤ß¤ó¤Ê¤Î¥®¥â¥ó¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¡ÈÃ¦Ãæ¹ñ°ÍÂ¸¡É¤â¡¡´Ø·¸°²½¤Ç¤É¤¦ÂÐ±þ¡©¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¢£Ãæ¹ñ¤Ø¤Î¿©ÉÊÍ¢½Ð¤ÏÉÔ°ÂÄê¤Ê¾õÂÖ¤Ë
¾®ÎÓ»Ë¡¦ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó²òÀâ°Ñ°÷
¡Ö¹â»Ô¼óÁê¤ÎÂæÏÑ¤ò¤á¤°¤ëÈ¯¸À¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢Ãæ¹ñ¤ÏÆüËÜ¤Ø¤ÎÅÏ¹Ò¼«½ÍÍ×ÀÁ¤È¿å»ºÊª¤ÎÍ¢ÆþÄä»ß¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤Î´ë¶È¤Ê¤É¤ÏÍÍ¡¹¤ÊÂÐ±þ¤òÇ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÖÀ¤³¦¤Ç¿Íµ¤¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëËõÃã¥Ñ¥¦¥À¡¼¤ä»æ¥Ñ¥Ã¥¯Æþ¤ê¤ÎÆ¦Éå¡Ä¡£Í¢½Ð³ÈÂç¤òÁÀ¤¦ÆüËÜ¤Î¿©ÉÊ»ö¶È¼Ô¤¬¡¢³¤³°¤Î¥Ð¥¤¥ä¡¼¤é¤È¤È¤â¤Ë¾¦ÃÌ¤ò¹Ô¤¦Å¸¼¨²ñ¡Ø¡ÈÆüËÜ¤Î¿©ÉÊ¡ÉÍ¢½ÐEXPO¡Ù¤¬3Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡ÖÃæ¹ñ¤Ø¤Î¿©ÉÊÍ¢½Ð¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢½èÍý¿å¤Î³¤ÍÎÊü½Ð¤ÇÄä»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¿å»ºÊª¤ÎÍ¢½Ð¤¬11·î¤Ë¤è¤¦¤ä¤¯ºÆ³«¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤ï¤º¤«2½µ´Ö¤ÇºÆ¤Ó»ö¼Â¾å¤ÎÄä»ß¤È¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢ÉÔ°ÂÄê¤Ê¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¢£¥«¥¤Î»ö¶È¼Ô¡ÖÂ¾¤Î¥¢¥¸¥¢·÷¤Ë¤â¡×
¾®ÎÓ²òÀâ°Ñ°÷
¡ÖÃæ¹ñ¤Ø¤ÎÍ¢½ÐºÆ³«¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡¢¥«¥¤ò°·¤¦»ö¶È¼Ô¤ËÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡×
¥¯¥Ë¥Ò¥í±Ä¶ÈËÜÉô¤ÎÀî粼Çî»ËËÜÉôÄ¹
¡Öº£¸å¤ÏÎã¤¨¤ÐÃæÅì¥¨¥ê¥¢¡¢¤³¤ì¤«¤é¹ñ¤È¤·¤ÆÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Ê¤É¡¢Â¾¤Î¥¢¥¸¥¢·÷¤Ë¤â¤É¤ó¤É¤ó½Ð¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¾®ÎÓ²òÀâ°Ñ°÷
¡Ö¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Ãæ¹ñ¤È¤Î´Ø·¸¤Ë¤è¤ë¥ê¥¹¥¯¤ò²óÈò¤·¤ÆÍ¢½ÐÀè¤ò³ÈÂç¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ëÆ°¤¤Ï¡¢Â¾¤Î»ö¶È¼Ô¤«¤é¤â¸«¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×
Îë¹¾Æà¡¹¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼
¡Ö´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â»ö¶È¤Î·ÑÂ³À¤ò¹Í¤¨¤¿¤é¡¢¥ê¥¹¥¯¤ò²óÈò¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦Æ°¤¤Ë½Ð¤ë¤Î¤ÏÇ¼ÆÀ¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤Í¡×
¢£Ãæ¹ñ¤«¤éÆüËÜ¤Ë¸þ¤«¤¦¹Ò¶õÊØ¤ÎÊÑ²½
¾®ÎÓ²òÀâ°Ñ°÷
¡ÖÆüËÜ¤Ø¤ÎÅÏ¹Ò¼«½ÍÍ×ÀÁ¤Î±Æ¶Á¤â¡¢¤¹¤Ç¤Ë½Ð»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ¹ñËÜÅÚ¤«¤éÆüËÜ¤Ø¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¹Ò¶õÊØ¤Î¿ô¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤¹¡×
¡Ö¹Ò¶õ²ñ¼Ò³Æ¼Ò¤Ï¤³¤ÎÀè¤Î¥Õ¥é¥¤¥ÈÍ½Äê¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¹Ò¶õ¥Ç¡¼¥¿¤òÊ¬ÀÏ¤¹¤ë²ñ¼Ò¤Ë¤è¤ë¤È¡¢11·î10Æü»þÅÀ¤Ç12·î¤Ë5647ÊØ¤¬ÆüËÜ¤Ø½¢¹ÒÍ½Äê¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å11·î14Æü¤ËÅÏ¹Ò¼«½ÍÍ×ÀÁ¤¬½Ð¤µ¤ì¤ë¤È¡¢12·î1Æü»þÅÀ¤Ç4463ÊØ¤È1000ÊØ°Ê¾å¤â¸º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¶õ¹ÁÊÌ¤Ç¤ÏÆÃ¤Ë¸ºÊØ¤¬Â¿¤¤¤Î¤¬´ØÀ¾¹ñºÝ¶õ¹Á¤Ç¡¢743ÊØ¤Î¸ºÊØ¤Ç¤¹¡£¤â¤È¤â¤È¤ÎÍ½Äê¤«¤é 3³ä°Ê¾å¤â¸º¤é¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤Î¸¼´Ø¸ý¤Ç¤¢¤ëÀ®ÅÄ¶õ¹Á¤Ï130¤Î¸ºÊØ¡¢¤½¤·¤Æ¿·ÀéºÐ¶õ¹Á¤â104¤Î¸ºÊØ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×
¶ÍÃ«ÈþÎè¥¥ã¥¹¥¿¡¼
¡Ö´Ø¶õ¤¬¤³¤ì¤À¤±¸º¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢±©ÅÄ¤¬17ÊØ¤È¤¢¤Þ¤ê¸º¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¾®ÎÓ²òÀâ°Ñ°÷
¡Ö³Î¤«¤Ë±©ÅÄ¤Ï¡¢¶õ¹Á¤Îµ¬ÌÏ¤ËÂÐ¤·¤Æ17ÊØ¤È¤¤¤¦¸ºÊØ¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜÀ¯ÉÜ´Ø·¸¼Ô¤Ï¡¢±©ÅÄ¤ÏÃæ¹ñ¤Î¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤Ë¤È¤Ã¤Æ²Ô¤®Æ¬¤Ê¤Î¤Ç¡¢Âç¤¤¯¸º¤é¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Öº£²ó¸ºÊØ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï´Ñ¸÷ÌÜÅª¤Ç»È¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤LCC¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤áÃæ¹ñ·ÐºÑ¤Ë¤â±Æ¶Á¤¬Âç¤¤¤¥Ó¥¸¥Í¥¹ÌÜÅª¤ÎÏ©Àþ¤Î¸ºÊØ¤ÏÈò¤±¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¿¹·½²ð¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼
¡ÖÍýÍ³¤¬ÌÀ³Î¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ç¤Î±Æ¶Á¤ÏÍÞ¤¨¤Ä¤Ä¡¢¤¿¤ÀÁ´ÂÎÅª¤Ê±Æ¶Á¤òÂç¤¤¯¸«¤»¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡×
¢£Âçºå¤Î°ìÉô¥Û¥Æ¥ë¤Ç¥¥ã¥ó¥»¥ëÁê¼¡¤°
¾®ÎÓ²òÀâ°Ñ°÷
¡Ö°ìÈÖ¸ºÊØ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿Âçºå¤Ç¤Ï¡¢°ìÉô¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¥¥ã¥ó¥»¥ë¤âÁê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£Âçºå´Ñ¸÷¶É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÉÜÆâ¤Î20¼Ò¤Î¥Û¥Æ¥ë¤òÄ´ºº¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢12·îËö¤Þ¤Ç¤ÎÍ½Ìó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ11·îËö»þÅÀ¤Ç¾¯¤Ê¤¯¤È¤â50¡ó¤Î¥¥ã¥ó¥»¥ë¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Öº£Ç¯¤Î1·î¤«¤é10·îËö¤Þ¤Ç¤ËÂçºå¤òË¬¤ì¤¿³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬Ãæ¹ñ¤«¤é¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÅÏ¹Ò¼«½Í¤Î±Æ¶Á¤¬¤³¤³¤Ë¤â½Ð¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡×
¡Öº£¸å¤Î±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Âçºå´Ñ¸÷¶É¤Ï¡ØÍ½ÃÇ¤òµö¤µ¤Ê¤¤¡Ù¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ì±´Ö¤Ç¤Î¸òÎ®¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¤Û¤«¡¢Ãæ¹ñ°Ê³°¤Ø¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤â¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡×
¹ú³êÃ«¤³¤³¤í¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼
¡Ö³Î¤«¤Ë¡¢ÅÔÆâ¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¤âÃæ¹ñ¿Í¤Î´Ñ¸÷µÒ¤ÎÊý¤¬¸º¤Ã¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦È©´¶³Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÂÐ¹³Á¼ÃÖ¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤âÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¢£Í¢½Ðµ¬À©¤â¡©¡Äº£¸å¤ÎÂÐ¹³Á¼ÃÖ¤Ï
¾®ÎÓ²òÀâ°Ñ°÷
¡ÖÃæ¹ñ¤Ë¤è¤ëÆüËÜ¤Ø¤ÎÂÐ¹³Á¼ÃÖ¤Ï¡¢º£¸å¤â¤Þ¤ÀÂ³¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ¤Ç¤âÆüËÜ¤Ë¤È¤Ã¤Æ±Æ¶Á¤¬Âç¤¤¤¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¤ÎÍ¢½Ðµ¬À©¤ÈÃ»´ü¥Ó¥¶ÌÈ½ü¤ÎÅ±²ó¤È¤¤¤¦2¤Ä¤Ç¤¹¡×
¡Ö¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¤Ï¡¢È¾Æ³ÂÎ¤äÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¤Ê¤É¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤½ÅÍ×¤ÊºàÎÁ¤Ç¤¹¡£Ãæ¹ñ¤¬Âç¤¤Ê¥·¥§¥¢¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¤«¤éÆüËÜ¤Ø¤ÎÍ¢½Ð¤¬µ¬À©¤µ¤ì¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¤Î¥á¡¼¥«¡¼¤Ê¤É¤Ë¤ÏÂç¤¤ÊÂÇ·â¤È¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡×
¡ÖÆüËÜ¤«¤éÃæ¹ñ¤Ø¤ÎÅÏ¹Ò¤ËÉ¬Í×¤ÊÃ»´ü¥Ó¥¶¤Ï¡¢º£¤«¤é¤Á¤ç¤¦¤É1Ç¯Á°¤ËÌÈ½ü¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤òÅ±²ó¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤ÈÃ»´ü½ÐÄ¥¤ä´Ñ¸÷Î¹¹Ô¤Ê¤É¤ÇËè²ó¥Ó¥¶¤ò¿½ÀÁ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢ÆüËÜ¿Í¤ÎÅÏ¹Ò¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤¬½Ð¤ë¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×
¶ÍÃ«¥¥ã¥¹¥¿¡¼
¡Ö¤â¤·ËÜÅö¤Ë¤½¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÀ¸³è¤Ë¤Þ¤Ç±Æ¶Á¤Ï½Ð¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¾®ÎÓ²òÀâ°Ñ°÷
¡Ö°ìÊý¤Ç¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÁ¼ÃÖ¤ÏÃæ¹ñÂ¦¤Ë¤â¥Ö¡¼¥á¥é¥ó¤Î¤è¤¦¤Ë±Æ¶Á¤¬Ä·¤ÍÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¥ê¥¹¥¯¤ò¤Ï¤é¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÖÃæ¹ñ¤ÏÆüËÜ¤«¤é¼«Æ°¼ÖÉôÉÊ¤Ê¤É¤òÍ¢Æþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤·¤¿ÉôÉÊ¤Ë¤â¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤¬¤¢¤ê¡¢Í¢½Ðµ¬À©¤Ç¼«¤é¤Î¼ó¤ò¹Ê¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤â¤Ê¤ê¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£Ã»´ü¥Ó¥¶¤ÎÌÈ½ü¤òÅ±²ó¤¹¤ì¤Ð½ÐÄ¥¤¹¤ë¿Í¤Ê¤É¤Î±ýÍè¤â¸º¤ê¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¿å¤òº¹¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
¡Ö¤¿¤À¤Ç¤µ¤¨·ÐºÑ¤¬ÄãÌÂ¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¹ñ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ø¤ÎÂÐ¹³Á¼ÃÖ¤ò¶¯¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«¤é¤Î·ÐºÑ¤Ë°±Æ¶Á¤¬µÚ¤Ö¥ê¥¹¥¯¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ËÜ²»¤Ç¤Ï¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿¥¸¥ì¥ó¥Þ¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡×
Îë¹¾¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼
¡Öº£¸å¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿·ÐºÑÅª¤Ê±Æ¶Á¤ò¸«¤Ê¤¬¤éÃæ¹ñ¤È¤·¤Æ¤â½ÐÊý¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡×
¾®ÎÓ²òÀâ°Ñ°÷
¡Ö¤½¤¦¸À¤¨¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¡¢¹ñ¤Î¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤ÎÉÔ¿®´¶¤¬¾·¤¤¤¿ÆüÃæ´Ø·¸¤Î°²½¤Ç¤¹¤¬¡¢µÕ¤Ë¤³¤¦¤¤¤¦»þ¤³¤½¹ñÌ±Æ±»Î¤ÎÉÔ¿®´¶¤Ë¤Þ¤ÇÈ¯Å¸¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢Ì±´Ö¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤Î¸ò¾Ä¡¦¸òÎ®¤òÅÓÀä¤¨¤µ¤»¤Ê¤¤¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡×
¡Ú¤ß¤ó¤Ê¤Î¥®¥â¥ó¡Û
¿È¤Î²ó¤ê¤Î¡ÖÅÜ¤ê¡×¤ä¡Ö¥®¥â¥ó¡×¡ÖÉÔÀµ¡×¤ä¡ÖÉÔ¾Í»ö¡×¡£´ó¤»¤é¤ì¤¿¾ðÊó¤Ê¤É¤ò¤â¤È¤Ë¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥ÓÊóÆ»¶É¤¬¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î¥®¥â¥ó¡×¤Ë±þ¤¨¤ë¤Ù¤¯Ä´ºº¡¦¼èºà¤·¤Æ¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£¡ÊÆü¥Æ¥ìÄ´ººÊóÆ»¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ë