たれ耳の子犬をお家に迎えたはずなのに、成長過程で別の動物のような姿に変化して…？まさかのビフォーアフターが反響を呼び、投稿は記事執筆時点で157万回再生を突破。「本当に可愛い」「サイコー」「特徴があって良い」といった声が寄せられています。

たれ耳の子犬をお家に迎えたら…

Instagramアカウント「retreat_sora」に投稿されたのは、マルチーズ×トイプードルの子犬「そら」ちゃんの見た目の変化です。飼い主さんが出会った時のそらちゃんは、お耳がペタッとたれており、まさにマルチーズとトイプードルの魅力がぎゅっと詰まったような姿をしていたそう。

そらちゃんの可愛い姿にメロメロになり、お家に迎えることを決意した飼い主さん。このままたれ耳がチャームポイントのワンコに育つかと思いきや…？

まさかのウサギに変化！？

お迎えからしばらく経つと、そらちゃんの見た目に意外な変化があったとか。なんと片方のお耳がピーンと立ったかと思うと、ついにはもう片方のお耳も立って、マルチーズっぽくもトイプードルっぽくもない姿に変身したのです…！

この想定外の事態には、「子犬だと思って迎えたら、ウサギだったんですけど！？」と衝撃を受けたという飼い主さん。しかしウサギっぽいお耳も個性的で可愛いため、「もうどっちでもいい！」と相変わらずそらちゃんにメロメロになっているそうですよ。

この投稿には「めちゃくちゃ可愛い」「あんなにお耳たつんだ！」「うちの子も同じようにウサギちゃんに進化しましたｗ」といったコメントが寄せられ、そらちゃんの変化は多くの人に笑顔を届けてくれることとなりました。

サロンの看板犬として活躍中

飼い主さんは『retreat salon SORA』というオーダーメイド整体を受けられるサロンのセラピストをしており、そらちゃんは看板犬として活躍中なのだそう。

施術の流れを紹介する動画を撮影した時には、お客さん役になってマッサージを受けてくれたというそらちゃん。気持ち良さそうな姿に、思わず頬が緩みます。これからもそらちゃんはサロンの看板犬として、その愛くるしい姿で人々を癒し続けてくれることでしょう。

そらちゃんの可愛い姿や微笑ましい日常をもっと見たい方は、Instagramアカウント「retreat_sora」をチェックしてくださいね。

