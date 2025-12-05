猫さんに「してやられてしまった」柴犬さんの姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で62万回再生を突破し、「哀愁の背中がすべてを物語ってる...」「思ってた以上に悲壮感出てたw」「ぽつんと座っててかわいい」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：ふかふかの寝床でくつろぐ犬→水を飲みに行った瞬間、猫が…まさかの展開で『哀愁漂う光景』】

水を飲んでいる間に…

YouTubeチャンネル「ももと天空の月 MomoTenKuuLuna」では、柴犬の『もも』ちゃんと、3匹の猫ちゃんの穏やかな暮らしが紹介されています。この日、ももちゃんはお気に入りの寝床でお昼寝していました。ふかふかの大きなクッションは、リラックスするのにぴったり。隣のクッションには、猫の『空』ちゃんが寝ていたそうです。

途中、ももちゃんは水を飲むために隣の部屋へと移動しました。すると、その隙に猫の『天』ちゃんがクッションを奪取！ももちゃんの温かさとニオイが残ったクッションに居心地のよさを感じたのか、クッションの上でお昼寝を始めてしまったのです。

柴犬の哀愁漂う背中

そこへ戻ってきたももちゃんは、寝床が盗られてしまったことに呆然…。クッションの半分以上は空いていたものの、ぐっすり眠る天ちゃんに遠慮したのかもしれません。途端に猫背になり、切ない表情で投稿主さんを見つめてきたといいます。

「そこは私の…」と、静かなアピールをしてみるももちゃん。しかし、天ちゃんは既に夢の世界へいる模様。悲壮感溢れるももちゃんは、投稿主さんに励まされるように撫でてもらったそうです。

やっぱり気になる？

そのあとも、ぽつんと座って奪取されたクッションを見つめていたももちゃんですが…。天ちゃんはもう移動しないと判断し、投稿主さんの膝へと寝床を変えたそう。

ももちゃんは、投稿主さんの膝の上でぬくぬく丸まっていたそうですが、クッションが空いていないか何度も確かめに行っていたといいます。投稿主さんのそばも好きだけれど、クッションのふかふかもやっぱり捨てがたかったのかもしれませんね。

この投稿には「ももちゃんの性格のよさがにじみ出てる」「ももちゃんと添い寝したかったんじゃないかな？」「姉の温もりに安心しきっちゃったんだねきっと」といったコメントが寄せられています。それぞれの優しさが滲み出るワンシーンでした♡

YouTubeチャンネル「ももと天空の月 MomoTenKuuLuna」には、4匹の微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「ももと天空の月 MomoTenKuuLuna」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。