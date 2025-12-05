全日本空輸（ANA）は、映画「スター・ウォーズ」とのプロジェクトによる特別塗装機「C-3PO ANA JET」（ボーイング777-200型機、機体記号：JA743A）の運航を、2026年1月9日をもって終了する。

1月7日から9日にかけては、投入便を固定する。1月7日には東京/羽田〜大阪/伊丹線のNH17/34便、大阪/伊丹〜沖縄/那覇線のNH765/766便、東京/羽田〜札幌/千歳線のNH77/84便、1月8日と9日には東京/羽田〜札幌/千歳線のNH51/54/63/66便、東京/羽田〜福岡線のNH265/270便に投入する。ラストフライトは、福岡を午後7時55分に出発し、東京/羽田に午後9時半に到着するNH270便となる。

1月10日には「ANA STAR WARS PROJECT ファイナル・イベント」を羽田空港の格納庫で開催する。

■ダイヤ

NH17 東京/羽田（09：00）〜大阪/伊丹（10：10）／1月7日

NH765 大阪/伊丹（11：00）〜沖縄/那覇（13：20）／1月7日

NH766 沖縄/那覇（14：10）〜大阪/伊丹（15：55）／1月7日

NH34 大阪/伊丹（16：50）〜東京/羽田（18：05）／1月7日

NH77 東京/羽田（19：00）〜札幌/千歳（20：30）／1月7日

NH84 札幌/千歳（21：25）〜東京/羽田（23：10）／1月7日

NH51 東京/羽田（07：00）〜札幌/千歳（08：30）／1月8日・9日

NH54 札幌/千歳（09：30）〜東京/羽田（11：10）／1月8日・9日

NH63 東京/羽田（12：00）〜札幌/千歳（13：35）／1月8日・9日

NH66 札幌/千歳（14：30）〜東京/羽田（16：10）／1月8日・9日

NH265 東京/羽田（17：00）〜福岡（19：10）／1月8日・9日

NH270 福岡（19：55）〜東京/羽田（21：30）／1月8日・9日