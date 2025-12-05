【全国の天気】

北日本は雲が広がりやすく、日本海側を中心に雪の降る所があるでしょう。北陸は雪や雨が降ったりやんだりで、雷を伴う所もありそうです。山陰は夕方にかけて雨や雷雨となるでしょう。関東から西日本の太平洋側は、晴れ間の出る所が多いでしょう。空気が乾燥しますので、火の取り扱いにはご注意ください。

【予想最高気温】

前日と比べると2℃前後高くなりますが、この時期としてはまだ低い所が多そうです。関東から西日本は12℃くらいで、東京と大阪は12℃、名古屋・広島・福岡は11℃でしょう。札幌は1℃、仙台は7℃で前日より3℃高い予想です。新潟と金沢は7℃、鳥取は8℃でしょう。冷たい風が強く、一層寒く感じられそうです。

【週間予報】

・大阪〜那覇

この先はしばらく晴れる所が多いでしょう。山陰は8日（月）から9日（火）にかけて、雲が広がり、冷たい雨や雪が降りそうです。6日（土）から週明けにかけては寒さが和らぎ、7日（日）は福岡で19℃まで上がる予想です。ただ、9日（火）はまた寒くなるでしょう。気温の変化が大きいので、体調管理にお気をつけください。また、この時期は家の中での急激な温度変化によるヒートショックにも注意が必要です。脱衣所・浴室と居室の温度差をなくす、かけ湯をする、ゆっくりと湯船から出るなど対策をするようにしてください。

・札幌〜名古屋日本海側は雪や雨の日が多いでしょう。6日（土）の札幌は貴重な晴れ間となりそうです。また、東北北部はこの土日は雨ですが、来週は雪の日が多くなる見込みです。一方、太平洋側は晴れる日が多く、空気の乾燥が進みそうです。なお、7日（日）と8日（月）は気温が上がり寒さが和らぐ見込みです。東京は8日（月）は18℃まで上がり、11月上旬並みとなるでしょう。