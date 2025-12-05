女優の北川景子（39）が4日放送のフジテレビ「トークィーンズ」（木曜後11・00）にゲスト出演。夫で歌手のDAIGO（47）との関係について語った。

VTRでインタビュアーの放送作家・野々村友紀子氏から「DAIGOさんと結婚して良かったなと思うことって」と問われた北川は、「毎日思いますね」と明言。

「この方でなければ、私は結婚できてなかったんだろうなっていうことはよく思います」と言い切った。

スタジオでお笑いトリオ「3時のヒロイン」福田麻貴が「お子さんとか生まれる前の、家事とか子育てじゃない、恋愛的なケンカとかはなかったんですか。束縛とか、ヤキモチとか」と質問。

北川は「もうやっぱりこういう仕事で、いろんな作品あるじゃないですか。作品の中で恋人がいたり、夫がいたり」としたものの「そういうのに何も言われたことはないから」と断言した。

「それはそれでそういう仕事だし、みたいな」と続けると、タレントのアンミカは「なんかヤキモチとかいうレベルじゃなく、強固な信頼みたいなものが根っこにあるから」と感心した。

北川は「何かね、友達みたいな感覚で始まって、結局今もそんな感じっていうか」と現在の関係性を明かした。