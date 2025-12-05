2024年関東で相次いだ一連の強盗事件で、1都3県の警察の合同捜査本部は首謀者とみられる男4人を逮捕しました。

一連の強盗事件では実行役ら51人がすでに逮捕されていますが、その多くが「闇バイト」に安易に応募したことで、犯罪に手を染めていった実態が裁判の記録などから見えてきます。

1都3県の合同捜査本部は、関東で相次いだ一連の強盗事件のうち、千葉県市川市の強盗致傷事件について、首謀者とみられる男4人を逮捕したと明らかにしました。

今回の一連の強盗事件の特徴は、SNS上にある「闇バイト」などの書き込みに応募した実行役らが指示役からの指示を受けて強盗事件などを起こしていることです。

「闇バイト」に応募した実行役は集合場所を指示されると、同じように集められた名前も知らない共犯者とともに、現場に向かい犯行に及んだとみられています。

また、実行役のほとんどが、「闇バイト」の報酬を得ることはないまま、事件後すぐに警察の捜査によって逮捕されていました。

実行役の1人は裁判の中で、安易に手を染めていった経緯や、現場での指示役からの命令について話しました。

■きっかけは「簡単、ホワイト案件」の投稿

千葉・市川市の強盗傷害事件で逮捕・起訴された実行役の男。

男は他にも複数の事件に関与したとして、千葉地裁は懲役16年の実刑判決を言い渡しました。

男は職場の同僚に見栄を張るために購入した高級車などが原因で、当時700万円を超える借金があり、また離婚した妻との間には幼い子供がいて、養育費の支払いなどもあって毎月の支出にも苦慮していたといいます。

転機は2024年10月8日のことでした。

SNSアプリ「スレッズ」を見ていたところ、「簡単、ホワイト案件、高額、即金」などという投稿を発見。

これはいわゆる「闇バイト」の典型的な文言ですが、男はこれに応募しました。

すると相手からメッセージが。

「お金がいいのはブラックになります」「1日で稼げますね、30から50くらいもらえると思ってもらえれば」

こうした勧誘に対し男は相手側に免許証などの個人情報を送り、秘匿性が高い通信アプリ「シグナル」でのやりとりに移行したのち、メッセージが消えるモードにするよう指示を受けていたといいます。

■応募からわずか1週間「ブラック案件」に参加

こうして強盗や詐欺などの「ブラック案件」と呼ばれるものに参加することが決まった男。

2024年10月15日指示役からこんなメッセージが届きます。

「本日動けますか」

男は「動けます、大丈夫です」こう返信すると、コンビニの地図と集合時間が送られてきました。

この時点では強盗に行くとは分かっていなかったといいます。

「もう1人そこに来るので合流してください」

こうしたメッセージを受け取り、見知らぬ男と合流して、再度住宅の地図が送られてきて、そこに2人で向かったといいます。

向かう途中に男はついに今回の「ブラック案件」の内容を知ります。

「ここに住んでいるやつらは金を持ち逃げしたやつらだ。だからそれを取り返しに行く」「窓を割って入ったらソッコー殴れ」「こいつらは被害届を出せない。警察沙汰にはならない」

こうして被害者に暴行を加え粘着テープで拘束したうえで逃走した男ら。

被害者側が金を持ち逃げしたことはなく、これはウソだったとみられています。

なんら落ち度のない被害者に対する暴行は苛烈を極め、被害者は裁判で犯人について「人の心を持たない悪魔」「絶対に許すことはできない」と厳しく非難しました。

男らは住宅にあった現金およそ26万円やキャッシュカードを奪ったうえ、被害者の車を奪い逃走。指示役が指定した都内のコインロッカーに奪った現金などを置いたといいます。

ただ、事件はこれで終わりませんでした。

■翌日には別事件にも参加…

15日の犯行後。男は事件を報じるニュースを見て「話と違う。まずい」と思ったといいますが──

翌16日にも、指示役からの連絡は届きます。

当時の心境について男は、ニュースで自分の起こした事件の大きさを知り、「逃げたい、逃げたい」と思いつつ、「そのためには指示に従わなければ」と判断したといいます。

「GG」や「ファルコン」「クロロ」を名乗る指示役グループから集合場所や集合時間が送られてきた男は、またもコンビニで手袋などを購入します。

前日の強盗事件でまだ報酬を受け取っていなかったという男。

「ここにむかえ」「報酬はこれが終わったら渡します」

こう指示された男は「また強盗しに行くのだ」と思ったといいますが、ほかの男と合流し3人で現場に向かいました。

そして、現場に着くと──

「家の中に人はいるか」「腹を蹴れ」「指を折れ」「車に乗せて連れ出せ」

こうした指示を受けていたといいます。

この事件で、被害者の女性は自宅から連れ去られホテルに監禁されました。そして女性は監禁中に男らのスマホで指示役グループのひとりと会話していました。

「警察に言わないと約束できますか。言ったら殺しますよ」

こうしたことを言われたといいます。

その後、女性は解放され、男はまたも逃走。

結果として、報酬を受け取ることもなく、警察に逮捕されました。実行役は「使い捨て」られたのです。

■男が語る後悔の念「絶対にしてはいけないことを…」

裁判の中で男が語ったのは、後悔と反省でした。

裁判官に「犯行に対する抵抗感はなかったのか」と問われると、「少しもなかったわけではない」「当時は、自分の中で消して犯行を続けていました」と、当時の心境を吐露しました。

事件後に最初に元妻に電話をかけた際には、「絶対にしてはいけないことをした。さらに迷惑をかけてしまうんだろう」と思ったといいます。

被害者に対しては、「罪もないのにそういうことをしてしまったことを本当に申し訳なく思う」「いつか、いつかできるならちゃんと謝罪したい」「これからも一生かけて、向き合い続け償っていきたい」と謝罪しました。

千葉地裁が男に下した判決は懲役16年、裁判長はこう理由を述べました。

「犯罪の重大性に気づきながらも思いとどまることなく、報酬を得るために続けて犯行に及んだことから、犯罪に対する抵抗感が見受けられず強い非難に値する」

男は裁判の中で、裁判員から指示役について問われると、「出頭するなどして、罪を認めてほしい」と答えていました。

そして迎えた首謀者らの逮捕。事件の全容解明が待たれます。