広島の中村奨成外野手が５日、マツダスタジアム内で契約更改交渉に臨み、２２００万円増の年俸３０００万円（金額は推定）でサインした。８年目の今季は１０４試合で２割８分２厘、９本塁打、３３打点でキャリアハイを大きく更新し、３・７５倍の大幅昇給を勝ち取った。

「正直ここまで上がると思ってなかったのでビックリしてますけど、来年はこれにふさわしい活躍をしないといけないと思っています」

本塁打は４年ぶりだった。安打数も大台には届かなかったものの、９７安打を積み上げた。「１００本いきたかったけど、また来年頑張ろうっていう数字の一つになる」。来季の一番のこだわりの成績に全試合出場を掲げた。

シーズン終了直後の１０月７日には右足首を手術した。入団時から痛みを抱え、かねて手術の機会を伺っていた古傷だった。「もう問題なくきているので、来年のキャンプには１００％でいけるように」と、経過は順調だ。

前日４日には、今年４月に年上の一般女性と結婚していたことを公表した。「本当にどんな時も支えていただきましたし、どんな結果で家に帰っても、笑顔で温かいご飯を作って待ってくれている。本当に感謝してます」。来季は公私ともにさらに充実したシーズンとする。