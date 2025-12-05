超ときめき宣伝部「超最強」がインパクト・ソング部門受賞「うまくいかない時期がすごくあった」過去振り返る【TikTokトレンド大賞2025】
【モデルプレス＝2025/12/05】2025年を代表するTikTokトレンド・クリエイターの活躍を賞賛する「TikTok Awards Japan 2025」が12月5日、都内にて開催。6人組アイドルグループ・超ときめき◆宣伝部（◆は正しくは「ハート」）の楽曲「超最強」が「インパクト・ソング部門」を受賞した。
【写真】TikTokでバズ連発・とき宣がステージ上で輝く姿
TikTokを通じて音楽シーンに革新をもたらした楽曲に贈られる賞であるインパクト・ソング部門に同曲が選出。プレゼンターとして登場した女優・のんから賞を受け取った坂井仁香は「結成当初の方は、路上ライブをしたり、ティッシュ配りをしたり、フリーライブをやったりとか皆と地道にコツコツ頑張っていて、それでもうまくいかない時期がすごくあった」と振り返りつつ、受賞について「幸せだなって。このトロフィーを持って、重みを感じています」と喜んだ。菅田愛貴は「日本だけではなく、世界中の皆さんに沢山の声とときめきを届けられるように頑張ります！」と笑顔を見せていた。
キャッチーなメロディが国内のみならず、韓国・台湾をはじめとするアジア各国でも大きな広がりを見せ、ファンやクリエイターによる振り付けやコラボ動画が次々と拡散。明るくポップな世界観と「元気と笑顔を届けたい」という真っ直ぐなメッセージがTikTokユーザーに深く響き、音楽の力で共感と熱狂を生み出したことが高く評価された。
スターダストプロモーション所属の辻野かなみ・杏ジュリア・坂井・小泉遥香・菅田・吉川ひよりの6人組からなる同グループは「ときめく恋と青春」をテーマに世界中のみんなにときめきを宣伝している。2024年5月29日に「最上級にかわいいの！」、2025年に8月27日に「超最強」がリリースされ、TikTokでは総再生回数15億回（2025年7月時点）を突破。立て続けにSNSでヒットを記録している注目グループだ。
「TikTok Awards Japan 2025」では、TikTokで2025年に流行ったハッシュタグや楽曲などのトレンドをTikTokアプリ内のデータなどをもとに総合的に判断し、今年最もTikTokで流行したトレンドを決定する「TikTokトレンド大賞2025」の表彰を実施。MCはフリーアナウンサー・宇賀なつみが務めた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
