BTS・V、JINの誕生日を“まさかのイタズラ”で祝福！仲良し映像にファン悶絶「可愛すぎる」

BTSのVが、メンバー・JINの誕生日を微笑ましいユーモアと優しい愛情で祝った。

12月4日、Vは自身のインスタグラムのストーリーズにJINの誕生日を祝う短い動画を投稿した。

公開された動画では、VがJINの背後にそっと近づき、指でお尻をつつく、ユーモアたっぷりのイタズラを仕掛けた。

（画像＝V Instagramストーリーズキャプチャ）

突然のイタズラにJINが振り返ると、Vは「誕生日おめでとう」と声をかけた。するとJINは満面の笑みで「サンキュー、マイブロ。ラブユー、ブロ」と応えた。さらに腕を大きく広げてVにハグを求めるような仕草やキスをするかのように顔を近づける仕草を見せ、Vへの深い愛情をストレートに表現した。

映像を見たファンからは「最高」「JIN誕生日おめでとう」「お尻つつくの可愛すぎる」などの反応が寄せられている。

なお、BTSは来年春に完全体でのカムバックを予告しており、ファンの期待がますます高まっている。

（記事提供＝OSEN）

◇V プロフィール

1995年12月30日生まれ。韓国・大邱広域市出身。本名キム・テヒョン。身長179cm。2013年にBTSのメンバーとしてデビューし、グループ内ではサブボーカルを務める。“美少年”と呼ぶに相応しいビジュアルとのギャップを感じさせる低音ボイスが特徴で、ボーカルラインの中でも主に中低音パートを担当している。優れたビジュアルが世界的に評価されており、映画情報サイト『TC Candler』が発表する「世界で最もハンサムな顔100人」の上位にたびたびランクインしている。兵役のため2023年12月11日に入隊し、2025年6月10日に除隊した。

◇JIN プロフィール

1992年12月4日生まれ。本名キム・ソクジン。BTSの最年長メンバーで、グループ内ではボーカルを担当している。高校生の頃にドラマ『善徳女王』を見て俳優キム・ナムギルの演技に感動し、一時は役者を目指していた。通学途中にスカウトされたことでBig Hitエンターテインメントの練習生となるが、実は中学時代に一度韓国屈指の有名事務所SMエンターテインメントにスカウトされている。一次審査合格の通知が届いたが、詐欺だと思って断ったというエピソードはファンの間でも有名。兵役のため2022年12月13日に入隊。陸軍第5歩兵師団の新兵教育隊助教として軍生活を送り、2024年6月12日に除隊した。