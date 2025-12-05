長谷川京子、彩り豊かな手作り弁当公開「おしゃれ」「料理上手で尊敬」と反響
【モデルプレス＝2025/12/05】女優の長谷川京子が12月4日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りの弁当を公開した。
【写真】長谷川京子「おしゃれ」ネギ入り卵焼き・炒め物など入った手作り弁当
長谷川は「Good Morning」とコメントをつけ、曲げわっぱの弁当を公開。ネギ入りの卵焼きやエビとブロッコリーの炒め物、青菜などが彩り良く詰められ、フルーツが添えられている。
この投稿に、ファンからは「ヘルシー」「彩りが綺麗でおしゃれ」「すごく美味しそう」「料理上手で尊敬する」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
