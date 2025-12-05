BTS・JUNG KOOKとaespa・ウィンター、突然の熱愛説が浮上　拡散されている“3つの根拠”とは

BTSのJUNG KOOKとaespaのウィンターに熱愛説が浮上した。

【写真】JUNG KOOK、真夜中デートのお相手は？

12月5日、オンラインコミュニティや各種SNSを中心に、JUNG KOOKとウィンターが交際している証拠として、さまざまな写真や映像が拡散している。

大きくは、2人が同じタトゥーを入れていること、一日違いで同じ薬指の爪に類似したカラーのネイルをしていたこと、JUNG KOOKが軍服務中の休暇の際にaespaの公演を観覧していたことという3点だ。

あるネットユーザーは、JUNG KOOKとウィンターの身体に刻まれた“犬の形”のタトゥーを指摘し、「同じタトゥーまで出たのに、ファンはもうなんと言って否定するつもりなのか。ここまで来れば“気づいてほしい”と訴えているようなものだ」と皮肉った。

（画像＝オンラインコミュニティ）同じタトゥーが？

2人が一日違いで、同じ薬指の爪に類似したカラーのネイルをしていたことも、“カップルアピール”ではないかとの声が出ている。

（画像＝オンラインコミュニティ）類似したカラーのネイル

また、兵役中のJUNG KOOKが訪れたaespaコンサートの写真も共有されている。

ネットユーザーたちは「ファンもJUNG KOOKが軍隊にいるときに休暇で出て行って向かったのがaespaのコンサートだったと知って驚いた」とし、「JUNG KOOKはこれまで同じHYBE系列のNewJeans、LE SSERAFIM、ILLITのコンサートにも行ったことがない。なのにaespaのコンサートに現れたので驚いたのだ」と主張した。

あわせて公開された写真には、ある海外ファンが撮影したaespaコンサート当時の様子が収められている。JUNG KOOKはファンの目に触れないよう、大きめのマスクと分厚い毛糸の帽子を着用していたという。

（画像＝オンラインコミュニティ）aespaのコンサートを観覧か

当然ながら真相は定かではないが、K-POP界を代表する2人であるだけに、事務所が本件についてどのような立場を示すのか、今後の対応が注目される。

（文＝スポーツソウル日本版編集部）

◇JUNG KOOK プロフィール

1997年9月1日生まれ。本名チョン・ジョングク。2011年に放送された韓国のオーディション番組『スーパースターK』シーズン3の予選で脱落。デビューは逃したものの、現事務所含め多数の大手芸能事務所からオファーを受けた。本人は、「見学の際にRMのラップに感銘を受けて決めた」と振り返っている。その後、2013年にBTSのメンバーとしてデビューし、世界的な人気を誇るトップスターとなった。2023年12月に入隊し、2025年6月11日に除隊した。

◇ウィンター（WINTER） プロフィール

2001年1月1日生まれ。本名キム・ミンジョン。2020年11月17日に、SMエンターテインメントからデビューしたaespaのメンバーとして活動中。優れた歌唱力とダンススキルで、グループ内でも人気のメンバー。明るい性格でムードメーカーとしての役割も担っており、いたずら好きな一面も持っている。WINTERという名前の由来は、冬生まれで白くて美しいというイメージからつけられた。