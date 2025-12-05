Matt、3ヶ月でマイナス18kg 減量後の姿公開「ダイエットが本当に1番の整形」
【モデルプレス＝2025/12/05】モデルで音楽家のMattが12月4日、自身のInstagramストーリーズを更新。18kg減量したダイエットを報告した。
【写真】Matt「別人級」3ヶ月で18kg減
Mattは「今年9／1時点で身長183cmの体重82kg 2週目で75kg（−7kg）10月前半にはすでに66kg（ー16kg） 現在目標体重であった64kgに」と体重の変化を綴り、3ヶ月で18kgの減量に成功したことを報告。セルフショットを公開し「ダイエットが本当に1番の整形DANE」と記している。
この投稿に、ファンからは「ストイック」「すごくかっこいい」「努力尊敬する」「シュッとしてる」「別人級」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
