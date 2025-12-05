12月5日より開催されているイベント「東京コミックコンベンション2025（東京コミコン2025）」にて「アメリカン・ポリスカー撮影ブース」が設営されている。

同ブースでは、映画に登場するような警察車両が展示され、映画のワンシーンのような積載された装備や回転灯などを近くで見ることができる。撮影はもちろん、ブースではアメリカンポリスのコスプレイヤーとのフォト撮影も楽しめる。

なお、撮影にはチケットが必要となる。チケットは12月5日から7日までの各日程が用意され、料金は1,500円からとなっている。

□「アメリカン・ポリスカー撮影ブース」のチケットページ

チケット料金

通常撮影券：1,500円

Sゲスト撮影券(J)：4,500円

Sゲスト撮影券(R)；2,500円

Copyright (C) TOKYO COMIC CON All Rights Reserved.