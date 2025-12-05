デコレーションをオーダー可能！ ドラマティックな味わいのチョコレートケーキ

スイーツライターのchicoさんがおすすめスイーツを紹介する「お菓子な宝物」。今回は『ラ・ブティック・ドゥ・ユキノシタ・カマクラ』の「ナポレオン（オーダーケーキ）」です。

祝55周年！ クラッカーを手にはしゃぐパンダの前に輝くのは、『ラ・ブティック・ドゥ・ユキノシタ・カマクラ』にお願いした55周年お祝いケーキ。

こちらではこんなふうにデコレーションをオーダーできる。ベースのケーキは数種から選べて、今回セレクトしたのは「ナポレオン」。佐々木元シェフが世界大会「シャルル・プルースト杯2016」で味覚部門1位を獲った作品をベースに、軽さや食感などを今の味覚に合わせて再構築したシグネチャーだ。

「チョコレートケーキだけど主役はレモンとヘーゼルナッツの香り」とのことで、香り際立つ工夫があちこちに。ムースショコラならカカオ感ありつつも、あえて個性弱めのものを選び限りなく軽く。「ショコラはあくまで土台として全体のまとめ役になってもらって、各パーツの口溶けのスピードを変えて、香りが順に重なるようにしました」。

レモンは瀬戸内レモンの皮と果汁を使ったクリームと皮のジュレの2段に重ね、まずジュレのレモンがパッとはじけ、次にクリームが溶けて香りを深める仕掛けに。その後まったりとろけるピエモンテ産ヘーゼルナッツのチョコクリームのコクと香ばしさが広がり、噛むと現れるレモン皮香るヘーゼルナッツプラリネが余韻を残す。

そんな具合にショコラを背景に、レモンからヘーゼルナッツへ香りと味がグラデーション。ananが歩んだ55年みたいに、その味わいもまたドラマティック！

Information

カカオ感あふれる口溶けの中でレモンの酸味や清々しさから、ヘーゼルナッツのコクと香りへ、心地よくトーンが変わる「ナポレオン」（直径14cm。6000円＋オーダー料※内容により変動）。今回はチョコの「55」を飾り、それに伴いトップのデザインを変更して8000円。オーダーケーキの注文は電話か店頭で1〜2週間前までに。

ラ・ブティック・ドゥ・ユキノシタ・カマクラ

神奈川県鎌倉市小町2-12-25 TEL. 0467-53-9692 10:00〜18:00 木曜休（臨時休あり）

chico

チコ スイーツライター。大人気のガイド本『東京の本当においしいスイーツ探し』（ギャップ・ジャパン）シリーズ監修。