【学園アイドルマスター 篠澤 広～光景ver.～】 2026年8月 発売予定 価格：19,800円

タイトーは、同社ブランド「spiritale （スピリテイル）」よりフィギュア「学園アイドルマスター 篠澤 広～光景ver.～」の予約受付をECサイト「TAITO GEAR&GOODS」にて12月5日11時より開始した。発売は2026年8月を予定し、価格は19,800円。

本商品はゲーム「学園アイドルマスター」に登場する「篠澤 広」を1/7スケールフィギュア化したもの。ゲーム内のSSRプロデュースアイドル「光景」でのレッスンウェアの姿が再現され、「辛く苦しいレッスン」や「うまくいかないこと」に喜びを感じる篠澤 広らしさが表現されている。

みずみずしい肌の質感、ジャージの質感、足元の陰影、琥珀色に輝く瞳なども作り込まれ、緩んだ口元の笑う表情も丁寧に造形されている。

ターコイズ×ホワイトを基調としたジャージはマットな質感で仕上げ、微かなグラデーションで光を受けたときの布の反射まで表現されている。

ファスナーの光沢や袖元とウエストのリブ、レッグウォーマーの編み目も繊細に表現され、髪の毛は先端にかけて透明感が広がるグラデーション塗装が施されている。

学園アイドルマスター 篠澤 広～光景ver.～

2026年8月 発売予定

価格：19,800円

スケール：1/7

サイズ：⾼さ：約235mm(台座含む) × 横：約110mm × 奥行：約130mm

THE IDOLM@STER TM ＆ (C)Bandai Namco Entertainment Inc.

(C) TAITO CORPORATION

※TAITO、TAITOロゴおよびspiritaleは、日本およびその他の国における株式会社タイトーの商標または登録商標です。

※その他、記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。