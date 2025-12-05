ままならない、ね。spiritaleよりフィギュア「学園アイドルマスター 篠澤 広～光景ver.～」が予約開始
タイトーは、同社ブランド「spiritale （スピリテイル）」よりフィギュア「学園アイドルマスター 篠澤 広～光景ver.～」の予約受付をECサイト「TAITO GEAR&GOODS」にて12月5日11時より開始した。発売は2026年8月を予定し、価格は19,800円。
本商品はゲーム「学園アイドルマスター」に登場する「篠澤 広」を1/7スケールフィギュア化したもの。ゲーム内のSSRプロデュースアイドル「光景」でのレッスンウェアの姿が再現され、「辛く苦しいレッスン」や「うまくいかないこと」に喜びを感じる篠澤 広らしさが表現されている。
みずみずしい肌の質感、ジャージの質感、足元の陰影、琥珀色に輝く瞳なども作り込まれ、緩んだ口元の笑う表情も丁寧に造形されている。
ターコイズ×ホワイトを基調としたジャージはマットな質感で仕上げ、微かなグラデーションで光を受けたときの布の反射まで表現されている。
ファスナーの光沢や袖元とウエストのリブ、レッグウォーマーの編み目も繊細に表現され、髪の毛は先端にかけて透明感が広がるグラデーション塗装が施されている。
学園アイドルマスター 篠澤 広～光景ver.～
2026年8月 発売予定
価格：19,800円
スケール：1/7
サイズ：⾼さ：約235mm(台座含む) × 横：約110mm × 奥行：約130mm
＼お待たせしました✨／- spiritale（スピリテイル）公式 (@Spiritale_shop) December 5, 2025
学園アイドルマスター 篠澤 広～光景ver.～
1/7スケールフィギュア本日より予約受付開始💙
■予約受付期間
2026年2月9日(月) まで
■予約・商品詳細https://t.co/3xRAtLhsu5#学マス #スピリテイル pic.twitter.com/Afdkg44QSa
THE IDOLM@STER TM ＆ (C)Bandai Namco Entertainment Inc.
(C) TAITO CORPORATION
※TAITO、TAITOロゴおよびspiritaleは、日本およびその他の国における株式会社タイトーの商標または登録商標です。
※その他、記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。