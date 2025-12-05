【エテュセ】冬の新色で華やかメイクを叶えよう！血色感と輝きが映える♡

エテュセが2025年冬の新色コレクションを発表！今季のテーマは「リッチな輝き×血色感」。目元には、くすまず自然な陰影の「キャメルカラー」とピンクをメインにしたアイシャドウパレット、そして「チェリーブラック」のリキッドライナーで柔らかく引き締めた目元を演出。さらに、新色「ダークチェリー」のティントルージュが唇に深みと透け感のある艶やかな発色をプラスします。

目元にリッチな輝きと深みを！新カラーパレット



アイエディション カラーパレット

エテュセの「アイエディション カラーパレット」は、ツヤとマット2つの質感を兼ね備えたデュオアイシャドウ。

新色「スノウピンク」は、くすまず自然に陰影を与えるキャメルカラーと、ピンクをメインにしたブルー・パープルの多色パールがきらめき、目元に奥行きと華やかさをプラスします。

肌なじみの良いゴールドパール配合で、まぶたにしっとりフィットし、しっかりと発色。シルクカラーとカシミヤカラーを組み合わせて、誰でも簡単に深みのある目元が完成します。価格：1,540円（税込）。

血色感とやさしい印象を与える「チェリーブラック」



新色「チェリーブラック」のリキッドライナーは、赤みを帯びたブラックで目元を引き締めつつ、やさしい印象を与えます。

目を大きく見せる効果もあり、冬のメイクにぴったりな柔らかな仕上がりが特徴です。後方重心設計で安定した描き心地を実現し、ブレずに滑らかにラインが引けます。

さらに、ウォータープルーフ・スマッジプルーフ設計で、1日中美しい仕上がりが続きます。価格：1,760円（税込）。

唇に深みと透け感！「ダークチェリー」ティントルージュ



冬の唇にぴったりな新色「ダークチェリー」は、深みのあるチェリーカラーが魅力的なティントルージュ。イエベ・ブルべどちらにもなじむシームレスフィニッシュで、自然な血色感を与えます。

つけたてのうるおいと艶やかな発色が続き、縦じわも目立ちにくく、ふっくらとした唇を演出します。

保湿成分としてサフラワーオイルを配合し、しっとりとしたうるおい感も長時間キープ。冬の乾燥対策にもぴったりのアイテムです。価格：1,650円（税込）。

エテュセで完成する冬の華やかメイク



エテュセの冬の新色コレクションは、リッチな輝きと血色感を演出するアイテムが揃い、冬のメイクに華やかさをプラスします。

「スノウピンク」のアイシャドウで目元に深みを与え、「チェリーブラック」のリキッドライナーで柔らかく引き締めます。

最後に「ダークチェリー」のティントルージュで艶やかな唇を仕上げることで、まるでプロの仕上がり。華やかな冬メイクを手に入れましょう！発売日は2025年12月4日（木）。