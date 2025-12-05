浜崎あゆみ、原日出子や高橋英樹…有名人宅のクリスマス装飾を一挙紹介 「すごっ」「センスいい」こだわり光るツリーやリースがズラリ【2025年 Xmasの飾りつけアイデアまとめ】
イベントが多い12月のなかでも、とくに盛り上がりを見せるのがクリスマス。街中で華やかに展開されるイルミネーションはもちろん、家庭でもツリーやリースを飾って雰囲気を味わいたいという人が多いのでは？そこで、SNSの投稿からひと足早くホリデームードを楽しんでいる著名人をピックアップ。個性やこだわりが光る装飾アイデアをまとめて紹介する。
【写真一覧】「すごっ」浜崎あゆみの“デカい”豪華ツリーなど、有名人宅のこだわり光るクリスマス装飾
◆【大きなツリー編】浜崎あゆみ宅には、存在感たっぷりな2本のツリーが
存在感たっぷりな“大きめサイズ”のツリーが目を引いたのは、歌手の浜崎あゆみや早見優、タレント・pecoのツリー。
早見は、164センチの自身よりも背の高いツリーを飾った自宅ショットを披露。pecoは、親交のあるタレント・ぺえと共に自宅リビングに大きなクリスマスツリーを設置する様子を公開し「ツリー出してくれて、息子ともアリソンともたくさんあそんでくれて、ほんまにありがとう」（※アリソンは愛犬の名前）とぺえに感謝の意を表した。
浜崎はオーナメントがたくさん付いた大きな2本のツリーと、ツリーに夢中な息子たちの姿をとらえたプライベートショットを公開し、「すごっ」「豪華なツリー」「しかしデカいよこれ」「こんなツリーが家にあったらウキウキしちゃう」などと反響を呼んだ。
◆【こだわり光るオーナメント編】潮田玲子のツリーには、シャトルをデザインした飾りも
ツリーに飾り付けした「オーナメント」にこだわりが見られたツリーも。
元バドミントン日本代表でタレントの潮田玲子は、毎年少しずつ集めているというアスティエのオーナメントや、「息子の大好きなルービックキューブ」「娘の大好物アイスクリーム」など、家族が好きなアイテムをかたどったもの、潮田らしくバドミントンのシャトルをデザインした“スポーツ系オーナメント”など、遊び心にあふれた飾りの数々を披露した。
度々披露する自宅が「豪邸すぎる」と話題を集めるモデルの滝沢眞規子は、もらいものに加え子どもたちが留学先のイギリスで買ってきてくれたオーナメントなどを飾り、豪華ながらも温かみのあるツリーに。
ミュージシャンの大江千里は、ネズミのマスコットをメインに飾りつけ＆ライティングしたツリーを紹介。ツリーは「一目惚れ」して選んだ木であることも明かした。
◆【子どもがいる家庭編】鷲見玲奈は“2大イベント”でツリーを満喫
子どもが幼い家庭ならではのアイデアが光る装飾もあった。元体操日本代表でタレントの田中理恵は、7歳の娘と2歳の息子を持つママでもあり「今年も我が家はクリスマスツリーをバルーンにしました」と、膨らませるだけで準備できるツリーやサンタクロースの飾りを紹介した。
1歳の娘がいるフリーアナウンサーの鷲見玲奈は、「せっかくなので、ハロウィン仕様にして10月から楽しんでいます」と10月末からツリーを飾っていることを明かし、飾りがハロウィン仕様のツリーを公開。コメント欄には「先取り」「ナイスアイデア」といった声が届けられた。
3児の母でモデルの辻元舞は、自身のYouTubeチャンネルで「【クリスマス】大きなツリーがなくても！クリスマスを楽しむデコレーション」と題し、子どもが危なくないようにツリーがなくてもできるクリスマスデコレーションを披露した。
◆【リースなど室内装飾編】原日出子はIKEAアイテムでリースを手作り
なかには、リースや小物で部屋を華やかに彩っている家庭も。俳優の原日出子は、IKEAで購入したアイテムを使った手作りクリスマスリースを披露し、ファンから「センスいいなぁ〜」「上品でおしゃれで綺麗」と反響を呼んだ。
歌手の堀ちえみは、愛犬の“三姉妹”みきちゃん、ちかちゃん、ゆきちゃんがデザインされたオリジナルのリースやミニツリーを飾ってホリデー感あふれる自宅の様子、ひと足早く行ったというクリスマスパーティーでの豪華な手料理が並ぶ食卓を写真で紹介した。
俳優の高橋英樹は、元俳優の妻・美恵子さんが飾り付けしたというアトリエの様子を公開。洗面所やリビングの棚にはサンタクロースや、サンタ衣装の子ども、クリスマスツリーなどクリスマス感あふれる置物が楽しげに並べられている。
◆【番外編】『レゴ』ブロックで作った今井翼のユニークツリー
「クリスマスに向けて わくわく♪」とつづり、『LEGO（レゴ）』ブロックで作られたツリーを披露したのは、俳優の今井翼。直近の投稿ではレゴに“ハマっている”日常を伝えており、自ら制作した“レゴツリー”だと思われる。
「#LEGO今井」のハッシュタグとともに紹介したツリーには、サンタクロースのほか、ミッキーマウスやミニーマウス、ドナルドダックなど、ディズニーの人気キャラクターたちのレゴフィギュアも飾られ、かわいらしくにぎやかな仕上がりとなっている。
