ME:I・RINON、祖母の家から出所不明の“お宝”→鑑定結果に大喜び 中島誠之助氏も太鼓判「手抜きがありませんね」
ガールズグループ・ME:IのRINONが2日放送のテレビ東京『開運！なんでも鑑定団』（毎週火曜 後8：54）にTSUZUMIと共に出演。持ち込んだ“お宝”の鑑定結果に喜んだ。
【写真オフショルダージャケット姿で登場したME:I・RINON
同番組には今年4月にメンバーのRANとSHIZUKUが出演。SHIZUKUの祖父が借金のかたとして譲り受けた中国の硯を持ち込んだ。本人評価額は100万円。結果は25万円と本人評価額には届かなかった。
RINONは「SHIZUKUの“お宝”が結構高額だったじゃないですか。それちょっと超せるかなあ」と不安そうな様子。MCの今田耕司が「鑑定団で出る高額はそんなもんじゃないからね」と言い、福澤朗が続けて「たま〜に億もある」と付け加えると2人は「ええ〜!?」とびっくり。新鮮な反応に福沢は「良いリアクションですねえ」と話した。
RINONの“お宝”は備前焼の亀の形をした小皿5枚。「今回、鑑定団さんのお話があって、おばあちゃんちにお宝を探しに行ったんですけど、本当に奥底から見つかって、いつ誰が買ったのかもわからない。おばあちゃんも“初めて見た”って」と経緯を話した。
本人評価額は「5万円」で鑑定結果は「15万円」に。予想より大きく超えた結果に、RINONもTSUZUMIも飛び跳ねて喜んだ。鑑定した古美術鑑定家の中島誠之助氏は「備前焼の一種である彩色備前のうちの絵備前と呼ばれるもの。作られたのは、170年くらい前の幕末」と説明。丁寧に施された彩色を指し「手抜きがありませんね」と評した。中島氏の説明に「歴史が好きなので、いまの話を聞いて気持ちが上がりました！」とうれしそうに語った。
なお、なお、TVerで見逃し配信中。12月9日午後9時54分終了予定。
【写真オフショルダージャケット姿で登場したME:I・RINON
同番組には今年4月にメンバーのRANとSHIZUKUが出演。SHIZUKUの祖父が借金のかたとして譲り受けた中国の硯を持ち込んだ。本人評価額は100万円。結果は25万円と本人評価額には届かなかった。
RINONの“お宝”は備前焼の亀の形をした小皿5枚。「今回、鑑定団さんのお話があって、おばあちゃんちにお宝を探しに行ったんですけど、本当に奥底から見つかって、いつ誰が買ったのかもわからない。おばあちゃんも“初めて見た”って」と経緯を話した。
本人評価額は「5万円」で鑑定結果は「15万円」に。予想より大きく超えた結果に、RINONもTSUZUMIも飛び跳ねて喜んだ。鑑定した古美術鑑定家の中島誠之助氏は「備前焼の一種である彩色備前のうちの絵備前と呼ばれるもの。作られたのは、170年くらい前の幕末」と説明。丁寧に施された彩色を指し「手抜きがありませんね」と評した。中島氏の説明に「歴史が好きなので、いまの話を聞いて気持ちが上がりました！」とうれしそうに語った。
なお、なお、TVerで見逃し配信中。12月9日午後9時54分終了予定。