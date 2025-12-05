パソコンで作業をする際、どんな環境だと集中しやすいのでしょうか。静かな部屋で黙々と取り組む人もいれば、カフェのような適度な雑音がある場所のほうが集中できるという人もいますよね。



【調査結果】昭和世代は知っているけれども、20代に通じないIT用語って？

「普段パソコンを使った作業をすることがある」と回答した全国の男女500人を対象に、パソコン作業時の環境についてアンケートした結果、44.8%が「無音」と回答しました。



株式会社NEXERとWORKPHIL（ワークフィル）が2025年10月に調べました。



「パソコン作業をするとき最も集中しやすい環境」を質問したところ、最多は「無音の静かな環境」（44.8％）でした。「好きな音楽が流れている環境」（20.6％）、「落ち着いたBGMが流れている環境」（13.0％）でした。



それぞれの環境を「集中しやすい」と感じる理由について、回答の一部を紹介しまう。



▽「無音の静かな環境」回答理由

・気が散らないから。（20代・男性）

・一人でいる時に作業することが多いので、集中力を切らさないために無音が一番。（30代・女性）

・静かな環境だと頭がすっきりとして作業がしやすいと思うから。（40代・女性）



▽「好きな音楽が流れている環境」回答理由

・クラシックをきくと集中できるから。（10代・男性）

・好きな音楽が流れていると集中しすぎず自分のペースで仕事できるから。（20代・女性）

・好きな音楽は集中力が上がる。（30代・女性）



▽「落ち着いたBGMが流れている環境」回答理由

・安心感があるから。（30代・女性）

・無音はさみしいから。（30代・男性）

・あまり静かな環境は好きではないから。（40代・女性）



パソコン作業をする際、集中のための工夫を調査。「ある」と回答した人は18.8%で、以下の工夫をしていました。



▽どのような工夫をしていますか？

・静かな時間帯に作業する。（20代・男性）

・コーヒーをのむ。（30代・男性）

・必ず耳栓をします。（40代・女性）



「静かな場所に身を置く」「自分好みのリラックス空間をつくる」など、すでに自分が集中しやすい環境を把握している人は、それに合わせた対策を取っているようです。



集中するためにレンタルオフィスの個人ブースなどを利用したことがある人や興味がある人に、その理由を調査しました。



▽「レンタルオフィスの個人ブースを利用したことがある」回答理由

・会議で必要だった。（30代・女性）

・時間がない時は集中するために時々行きます。（40代・女性）

・集中できる環境だから。（40代・男性）



▽「レンタルオフィスの個人ブースを利用したことはないが興味がある」回答理由

・違う場所で作業することは能率が上がるような気がする。（20代・男性）

・集中できそうだから。（30代・男性）

・家だと集中できないので。（40代・女性）



実際の利用者からは、「静かで集中しやすい」「自宅では落ち着かないので作業がはかどる」といった声が多く寄せられました。



【出典】株式会社NEXERとWORKPHILによる調査