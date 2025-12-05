文武両道だと思う「北陸地方の私立進学校」ランキング！ 2位「新潟明訓高等学校」、1位は？ 【2025年調査】
いよいよ本格的な受験シーズンを迎え、進路選択への関心が最も高まる時期となりました。 学業だけでなく、部活動や人間形成にも力を入れる「文武両道」を体現した学校選びは、将来を考える上で非常に重要です。
All About ニュース編集部では、2025年11月6〜20日の期間、全国10〜60代の男女211人を対象に、「北陸地方・群馬県の私立進学校に関するアンケート」を実施しました。
その中から、文武両道だと思う「北陸地方の私立進学校」ランキングの結果をご紹介します。
【7位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「学業のレベルも高く、部活やスポーツにも力を入れている印象があり、勉強も運動も両方しっかり取り組む生徒が多そうです」（20代女性／東京都）、「県内トップクラスの進学実績を誇り、野球場や人工芝グラウンドなどの施設が充実している」（40代女性／愛知県）、「野球やサッカーでの新潟大会の上位常連校だけでなく、地元の新潟大学はもちろんのこと、東京の有名大学の合格者がたくさん出てるからであります」（50代男性／新潟県）といった声が集まりました。
回答者からは「部活動に打ち込む生徒と、勉学に励む生徒が互いに刺激し合う環境が整備されており、単なるスローガンではなく『文武両道』を実践しています」（60代男性／香川県）、「文武両道のイメージが強く、サッカーや野球などの部活動が全国レベルで活躍している一方、進学実績も安定している。地元でも評判が良く、バランスの取れた学校だと感じる」（40代男性／北海道）、「プロサッカー選手の本田圭佑さんの出身校として知られ、野球部やサッカー部が全国レベルで活躍する一方、高い大学進学実績を誇るから」（40代男性／神奈川県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:綾乃岬)
2位：新潟明訓高等学校／37票2位には、新潟県新潟市の新潟明訓高等学校がランクインしました。同校は、創立以来、学力向上に力を入れる一方で、部活動にも熱心に取り組む伝統を持ちます。特に硬式野球部は何度も甲子園に出場していて、全国的な知名度。このスポーツでの活躍に加え、難関国公立大学や有名私立大学への進学実績も安定しており、たくさんの生徒たちが文武両道を実践していると言えるでしょう。
1位：星稜高等学校／84票1位に輝いたのは、石川県金沢市の星稜高等学校でした。特筆すべきは、野球やサッカーなど各種スポーツでの全国レベルの活躍であり、多くのプロアスリートを輩出している実績が「文武両道」のイメージを確固たるものにしています。同時に、充実した進学コースを通じて高い進学実績も誇っており、学習面でも生徒をしっかりサポートしています。
