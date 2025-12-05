「最近のオキニ」広瀬すず、ヴィトンのパーカー姿を披露「こういう写真あげてくれるの本当にうれしい」
俳優の広瀬すずさんは12月4日、自身のInstagramを更新。アンバサダーを務める「ルイ・ヴィトン」のアイテムを着用したプライベートショットを公開し、ファンの注目を集めています。
【写真】広瀬すず、“天使すぎる”プライベートショット
この投稿にファンからは、「美人と可愛いのハイブリッド」「すずちゃんパーカーも似合って可愛いです」「えー欲しい！今日買いに行く！！」「かわいー！こういう写真あげてくれるの本当にうれしい」「すずちゃん天使すぎるよー」「最後の笑顔美しすぎる」との声が集まりました。
(文:勝野 里砂)
かわい過ぎるパーカールック広瀬さんは「かわいいパーカー。最近のオキニ @LouisVuitton」とつづり、4枚の写真を掲載。宇宙服を着た猫のイラストが施されたグレーのパーカーを身に着けています。このアイテムは、同ブランドと『VOGUE』（コンデナスト・パブリケーションズ）などで活躍するクリエイティブ・ディレクター、グレース･コディントンのコラボレーション「ルイ･ヴィトン トラベル ウィズ グレース･コディントン」のものでしょう。
マフラーも愛用11月25日の投稿でも、同ブランドのモノグラム柄が施された大判マフラーを巻いた姿を公開した広瀬さん。シンプルなコーディネートに、1つ目を引くアイテムを投入することで高級感が増し、洗練された印象になっています。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
