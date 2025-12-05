【マンガ】元銀行員が語る！お金に困る人の特徴3つ
赤ちゃんからお年寄りまで、多くの人が利用する銀行。さまざまな状況の人が来店します。その中でも、「お金に困る人」にはどのような特徴があるのでしょうか？ 元銀行員でAll About マネーガイドの飯田道子さんが、実際に見てきたことをベースに“3つのポイント”を解説します。
◆【マンガ】元銀行員は見た！お金が貯まる人の何気ない習慣3つ
原案：飯田道子
マンガ：のいぷらこ（@pulacopulaco）
(文:あるじゃん 編集部)
特徴1：キャッシュカードが何度も磁気エラーになる「磁気エラー」なんて大したことはないと思うかもしれませんが、家計に大きなダメージを受ける可能性があることを忘れてはいけません。
特徴2：口座の引き落とし時期を把握していない公共料金や家賃、クレジットカードなど、口座から引き落としの設定をしている人は多いはずです。とはいえ、いつ、いくら引き落としがあるのかまで把握していない人の場合、お金は貯まりにくい傾向にあると言えます。
特徴3：請求書の納付期限を見逃している「納付期限を守れていない人」は要注意です。
