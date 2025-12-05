「中々ピッチに戻れないなか…」トッテナムでついに実戦デビューの高井幸大が心境を明かす。英国での生活は？「すごく楽しい。住みやすい」
高井幸大が新天地で確かな一歩を踏み出した。
川崎フロンターレで飛躍的な成長を遂げた21歳の日本代表DFは、今夏に強豪トッテナムへステップアップした。しかし、開幕前に足底腱膜の負傷で戦列を離れると、10月には大腿四頭筋を痛めて再離脱を余儀なくされた。
プレミアリーグデビューが待たれるなか、高井は今月２日に行なわれたダゲナム＆レッドブリッジとのU-21チームの練習試合に先発出場。前半のみプレーし、ついに実戦デビューした。
その後、クラブ公式のインタビューに対応。初めてトッテナムのユニホームを着てプレーした感想を問われ、「45分だけだったけど楽しくサッカーできた。これからもっとコンディションを上げなきゃいけない」「中々ピッチに戻れないなか、色んな方に助けてもらいながら、ここまで来ることができた」と思いを伝えた。
イギリスでの生活に順応しつつあるという。「すごく楽しい。ハロウィンが終わった辺りぐらいから、すごくクリスマスの感じで街も綺麗。住みやすい」と好感触の高井。次のステップはトップチームでのプレーだ。最後に「ファーストチームのピッチでデビューすることが今の最大の目標」と意気込みを示した。
来夏には北中米ワールドカップがある。夢舞台に向けても、ここから更にキャリアを加速させていきたい。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】何人知ってる？厳選写真で振り返る日本人プレミアリーガー列伝―世界最高峰に駆け上がった名手たち―
