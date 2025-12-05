のん「実りある年」2025年振り返る 今年TikTokアカウント開設 投稿で意識していること明かす
俳優・のんが5日、都内で行われた『TikTokトレンド大賞2025』にプレゼンターとして出席。2025年を振り返った。
【写真】めっちゃ嬉しそう⋯！笑顔でトロフィーを受け取るのん
のんはデコルテがあらわになった衣装で登場。25年について「役者として目に触れる作品に出演できた。実りある年になった」と振り返った。
今年はTikTokのアカウントを開設。投稿する際に意識していることについて「オフ感、近い距離感を意識している。気が抜けている瞬間を上げたいと思っている」と話した。
『TikTok Awards Japan 2025』は、TikTokで2025年に流行ったハッシュタグや楽曲などのトレンドをTikTokアプリ内のデータなどをもとに総合的に判断し、大賞をはじめとする各賞を発表している。
■『TikTokトレンド大賞2025』
【大賞】呪術廻戦
【ホットワード部門】平成リバイバル（m-flo「come again」）
【ヒットアイテム部門】OKARAT
【ハッシュタグ部門】大人の学び直し
【ヒット作品部門】映画『8番出口』
【インパクト・ソング部門】超最強（超ときめき▼宣伝部※▼＝ハート）
