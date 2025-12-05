渡辺美奈代、夫の誕生日に“手作りケーキ”を披露 「えっ！手作り？」「豪華なケーキ、凄い」とクオリティの高さに反響
元おニャン子クラブのメンバーで歌手・タレントの渡辺美奈代（56）が4日、自身のSNSを更新。夫で“もやしくん”の愛称で知られる矢島昌樹氏の61歳の誕生日を祝い、手作りの“マロンタルト”を披露した。プロ顔負けの完成度に、ファンから驚きと称賛の声が寄せられている。
【写真】「えっ！手作り？」「豪華」渡辺美奈代が夫へ手作りした誕生日ケーキ
投稿では「もやしくん 61歳のお誕生日ケーキはマロンタルト」とつづり、完成品を披露。クリームを丁寧に盛り付ける過程を紹介した。モンブランクリームの上にはミントと“HappyBirthday”プレートが輝いている。ピスタチオが彩りを添え、華やかかつ温かみのある仕上がりとなった。
渡辺のケーキ作りの腕前に、ファンからは「えっ！手作り？すごい」「愛情たっぷりのマロンタルト美味しそう」「豪華なケーキ、凄いですね」「美奈代ちゃんの手作りのマロンタルト嬉しいですね」「パティシエのよう」「もやし君お誕生日おめでとうございます」「素敵な一年になりますように」など、温かい言葉が数多く寄せられた。
美奈代はこれまでも記念日ごとに手作り料理を披露しており、変わらぬ夫婦愛に「理想のご夫婦」との声も多く寄せられている。
