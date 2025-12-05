真冬に起きた“想定外”の事態です。山口県宇部市の広い範囲で都市ガスが漏れ、少なくとも22か所で火災が起こりました。2次被害を避けるため、約1万2500件でガスの供給がストップ。学校やレストラン、美容室でお湯や暖房が使えなくなるなど影響が続いています。

【写真を見る】カセットコンロで作ったイタリアン食堂の定番メニュー

山口・宇部市でガス漏れ 都市ガスの供給停止で生活に影響

山口県宇部市にあるイタリアン食堂。店主が作っていたのは、店の定番メニュー「サーモンのペペロンチーノ」。ただ、いつもとは勝手が違うようです。

サンマルノ 丸野光洋 店長

「火力が弱い…。お店のゆで麺機とガスコンロが使えない」

調理に使っていたのはカセットコンロ。4日突如、ガスが使えなくなったためです。

サンマルノ 丸野光洋 店長

「ガスオーブンで調理しているクレームブリュレやカヌレは作れない。お客さんに迷惑を掛けている。明日明後日は予約が多数あるので困ったなと」

その要因となったのは、4日未明、宇部市の広い範囲で発生したガス漏れです。少なくとも22か所で、建物火災が発生。

こちらの住宅では、コンロを使おうとしたところ、ガスが勢いよく出て、火が燃え広がったといいます。

火災被害にあった男性

「ガスの元栓の辺りから燃え上がった。ガスの元栓を閉めているのにずっと燃え続けた」

消防によると、2人がやけどなどの軽傷を負ったということです。

2次被害防止のため、1万2500件でガスの供給が停止されました。

そのため小学校では、ガスで動くエアコンが使えなくなり、子どもたちが楽しみにしていた給食は調理ができなくなったため、非常用のカレーに変更。

美容室ではお湯が出なくなり、髪染めの薬剤が洗い流せなくなる事態に。そのため、プロパンガスを使っている美容室へ移動。何とか流すことができました。

ブロンズ美容室 オーナー 三好里美さん

「幸い、近くの美容師さんが快くシャンプー台を貸してくれると」

こちらは、市内に住む女性の自宅。お湯が使えないため、お風呂をためることができません。皿洗いは、ポットのお湯を活用して、つけ置き洗いでしのいでいました。

住民

「初めての経験だが、ガスのありがたさが身に染みます」

復旧めど立たず…専門家は「想定外の災害」

市民生活を襲った、まさかの事態。それを招いた広範囲のガス漏れは、なぜ起きてしまったのでしょうか。

山口合同ガスの会見

「整圧器の異常によるものと。通常の圧力の12倍の圧力がかかったというふうに考えられます」

通常、都市ガスは整圧器で圧力を調整した上で各家庭に供給されますが、この整圧器に何らかの異常が起きたことが原因だとしています。

2025年2月の定期点検で異常はなかったとしていますが、この整圧器には、圧力が上がった場合に作動する緊急遮断弁が設置されていなかったということです。

今回の事態に、専門家は…

元東京消防庁警防部長 佐藤康雄氏

「想定外の災害が起きたという感じ。今回ガバナ（整圧器）が作動不良を起こしたことがひとつあるが、緊急遮断弁が作動すればこういうことは起きていない。ミスが重なったことで災害に繋がったといえる」

ガス会社は、一部地域についてガスの供給を再開しましたが、全域での再開のめどは未定だとしています。

今回のようなケースは稀だといいますが、ただ、もしガス漏れが疑われる状況になった場合、どう対応すればいいのでしょうか。

元東京消防庁警防部長 佐藤康雄氏

「（ガス）くさいかなと思っても、その時にすぐ対応しないとガスの臭いを感じなくなる。まず換気をしっかりやること、火気や電気も含め注意する、元（ガス栓）も閉めないといけない」