トランプ米大統領のSNS「トゥルース・ソーシャル」のアカウントに9月2日に投稿された動画のスクリーンショット。ベネズエラから麻薬を運搬中とされる船が写っている/Donald Trump/Truth Social

（CNN）9月初旬、米軍による麻薬密輸船とみられる船舶への二次攻撃で死亡した2人は、転覆した船体にしがみついて漂​​流した状況にあり、無線機などの通信機器は所持していなかったとみられる。攻撃を指揮していた軍高官が4日、議員らに語った。同高官の議会説明について直接知る3人の関係筋が明らかにした。

生存者2人の殺害は戦争犯罪に相当するとの批判に対し、国防当局者らは9月初旬から静かに反論してきた。2人が正当な標的だったとする根拠の一つは、彼らが無線で加勢や支援を求めていたように見えたという主張だ。もし加勢が到着していれば、沈没する船に積載された麻薬の輸送を継続することが、理論上は可能になる。

議会に詳しい関係筋によると国防当局者らは9月、少なくとも1回の議会スタッフ向け説明会でこの主張を展開した。複数のメディアも先週、当局者がこの主張を繰り返したと報じている。

しかし4日、フランク・「ミッチ」・ブラッドリー海軍大将は議員への説明の中で、軍の最初の攻撃を生き延びた当該の2人は救難信号を発信できる状態になかったことを認めた。ブラッドリー氏は攻撃当時、統合特殊作戦軍の指揮官であり、攻撃を指揮した最高司令官だった。

この船舶にはコカインが積み込まれていたと考えられている。最初の攻撃で9人が即死し、船舶は真っ二つに割れて転覆した。攻撃後に大量の煙が空高く上がったと、議会説明の一環として映像を見た関係筋は述べた。監視カメラの映像の一部には、転覆した船体の一部にしがみつく生存者2人を拡大して捉えた高解像度の画像が映っていたという。

関係筋によると、ブラッドリー氏と司令部の他の隊員たちは、1時間弱（別の米当局者によると41分）の間、転覆した船体を元に戻そうともがく生存者たちを見ながら、どうすべきかを協議したという。

ブラッドリー氏は議員らに対し、最終的に船舶の残りの部分を破壊するため2回目の攻撃を命じ、生存者2人を殺害したと述べた。船体の一部が浮かび続けていたため、その時点でまだコカインが船内にあることが想定されたという。関係筋の1人が語った。仮に生存者が安全な場所へと漂って救助されれば、麻薬の輸送を続けることができた可能性があるというのが、追加攻撃を実施する上での論理だった。

議会説明の内容を直接知る別の情報筋は、この論理を「正気の沙汰ではない」と評した。

国防総省にコメントを求めたが、現時点で回答はない。

ブラッドリー氏から説明を受けた上院情報委員会のトム・コットン委員長（共和党、アーカンソー州選出）とクリス・クーンズ上院議員（民主党、デラウェア州選出）によると、軍は当該の船舶を沈没させるために合計4発のミサイルを使用した。最初の攻撃で2発、2回目の攻撃で2発を使用したという。

今回の議会説明は9月2日の攻撃に関するこれまでで最も詳細な説明となったが、関係者らが一致した見解を得るには至らなかった。

難破した船舶の乗組員を殺害することは戦争犯罪とみなされている。国防総省の戦争法マニュアルではそうした乗組員を「援助と手当てを必要としており、いかなる敵対行為も控えなければならない」人々と定義している。

共和党議員の大半は、トランプ大統領のカリブ海におけるより広範な軍事作戦への支持を示しているものの、9月2日の追加攻撃については精査を求める声が超党派で上がっていた。