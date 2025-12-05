９月３０日に双子出産を発表したタレントの中川翔子が５日までに自身のインスタグラムを更新。久しぶりにヘッドスパを訪れたと明かした。

「うわあああああ いつぶり？！久しぶりすぎる」という書き出しから始まり、「やっと美容院でカラートリートメントヘッドスパできました 何ヶ月ぶりか、、！嬉（うれ）しい 気持ち良かったすぎる」とつづり、ブラウン系のフルバング、レイヤーミディアムといったスタイルになっている。

そして、「エクステずーっとつけてたからめちゃくちゃめちゃくちゃつけたかったけど 我慢しました、、」と明かし、「今はバタバタ時間なくて大変だから かわかす時間を双子を見つめる時間に充てます、、！」とも書いている。

また、「インスタみてるとロングヘアのかわいい人綺麗な人いっぱい わたしはまだ全然身体戻らず鏡見るたびに落ち込んでしまうけど ゆっくり少しずつでも頑張って綺麗になりたいなぁ」と記している。

この投稿には「しょこたん、凄く似合ってます」「すごく似合ってますね」「髪型可愛い」「こんな可愛いママって素敵ですね」「ママもオシャレしたい」といったコメントがあがっている。