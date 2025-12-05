元大関の小錦八十吉（61）が、腎臓を提供した妻とともに移植手術から1年が経ったことを報告した。

【映像】小錦、結婚20周年の夫婦ショット＆移植手術前後の写真

2004年にフラダンサーで歌手の千絵（49）と結婚した小錦。2024年1月7日に更新したInstagramでは、千絵の誕生日と結婚20周年をお祝いする夫婦ショットを投稿していた。

千絵はこの年の12月28日に更新したInstagramで、「12月4日に無事に腎臓移植手術を終えることが出来ました！ 術前術後、たくさんの方々に支えて頂きました 本当に本当にありがとうございました」と腎不全と診断されていた小錦への腎臓移植手術が成功したことを報告し、入院中の写真を投稿していた。

小錦と妻・千絵、移植手術から1年が経ったことを報告

手術から1年が経った2025年12月4日、小錦と千絵は共同でInstagramを更新。

「1年前のきょうの今頃は2人とも手術室にいました。手術するまでの1年間はとてもつらい日々が続いていました…でも色んな方々に支えられて、無事に手術が出来て、1年間健康に過ごせたことに感謝の想いでいっぱいです…健康第一！健康であれば何でも出来る！これからの1年も日々を大切に生きていきたいと思います」と笑顔の夫婦ショットを披露した。

この投稿に、「もう1年経ったんですね!本当にうれしいです」「これは『永遠の愛』の一例です」「本当に世界一の夫婦愛だと思ってる」といったコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）