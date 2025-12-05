アメリカのトランプ大統領が台湾との関係強化につながる法案に署名し、法律が成立したことを受け、台湾の頼清徳総統が「感謝申し上げる」と投稿しました。

台湾の頼清徳総統は3日、自身のSNSを更新し、「トランプ大統領による台湾保証実行法案の署名に大変感謝申し上げます。これはアメリカの台湾関与の重要性を改めて示すものです」と投稿しました。その上で、「今後、地域の平和・安定・繁栄を確保するため、すべての分野でアメリカとさらに緊密に協力していく」と強調しました。

これはトランプ大統領が2日、議会の上下両院で可決されていた「台湾保証実行法案」に署名し、法律が成立したことを受けての投稿で、法律は、国務省に対しアメリカと台湾の公的な交流に関するガイドラインの見直しを少なくとも5年に1回行うよう義務付ける内容となっています。

ロイター通信によりますと、台湾の外交部長は、ガイドラインの見直しが頻繁になれば、台湾の当局者がアメリカの連邦政府機関を訪問して会議を行うことなどが可能になるとの期待感を示したということです。

一方、これについて中国外務省の報道官は3日、「中国はアメリカと台湾のいかなる形の公式往来にも断固反対する」と反発しています。