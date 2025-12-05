韓国プロ野球・サムスンライオンズが今季までソフトバンクで打撃コーチを務めた村上隆行氏（60）を1軍打撃コーチとして、リハビリ担当コーチを務めた森山良二氏（62）を2軍監督として招へいした。5日、韓国メディア「OSEN」が報じた。

同メディアは村上氏について「プロ野球17年間で147本塁打を記録し、ユーティリティープレーヤーとして活躍した」と紹介。森山氏に関しては「NPBで投手やリハビリコーチなど多様な経験を積んだ人物。球団の最大の課題である投手育成及び世代交代の適任者として評価されている」と記した。

村上氏は大牟田高から83年ドラフト3位で近鉄に入団。2年目から116試合に出場するなど中心選手として活躍し、勝負強い打撃を武器に17年間で通算147本塁打を放った。現役引退後は野球解説者を経て、中日、ソフトバンクでコーチを務めた。

森山氏は福岡大大濠3年の81年夏にエースとして同校初の甲子園出場。北九州大中退後、ONOフーヅを経て86年ドラフト1位で西武に入団。88年に10勝で新人王に輝き、95年までの現役通算は86試合で14勝15敗、防御率4.21。引退後は西武、楽天、ソフトバンクでコーチを務めた。

サムスンは11年から14年まで4連覇を達成もその後は成績が低迷。それでも昨季は2位と復活を果たし、今季も4位と徐々に復権。来季は優勝に大きな期待がかかっている。