¼«ÊÄ¾É¤ÎÄï¤ò»ý¤Ä½ãÎõ¡¦¼ò°æ°ì·½¡¡¾ã³²¼Ô»Ù±ç¤Ø¤ÎËÜ²»ÅÇÏª¡ÖËÍ¤Î¤Û¤¦¤¬Àè¤ËÎ¹Î©¤Ã¤¿»þ¤Ë¡Ä¡×
¡¡¥à¡¼¥É²ÎÍØ¥°¥ë¡¼¥×¡Ö½ãÎõ¡×¼ò°æ°ì·½¡Ê50¡Ë¤¬5ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS¥é¥¸¥ª¡Ö½ãÎõ¡¦¼ò°æ°ì·½¡¡Brand¡ÝNew¡¡Morning¡×¡Ê¶âÍËÁ°5¡¦00¡Ë¤Ç¡¢¾ã³²¼Ô»Ù±ç¤ÎÆñ¤·¤µ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆËÜ²»¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ç¡¢5ºÐÇ¯²¼¤Î¼«ÊÄ¾É¤ÎÄï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¼ò°æ¡£¡Öº£¡Ê¼«Ê¬¤Ï¡Ë50¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Äï¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¥Û¡¼¥à¤Ë¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢Éã¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ê¡¢Êì¤â¤À¤ó¤À¤ó¼å¤Ã¤Æ¤¤Æ¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¡¢¡Ö¡ÊÂ¾¤Î¤¤ç¤¦¤À¤¤¤Ï¡ËËå¤ÈËÍ¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ÎÊÕ¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¯¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤Ï»Ò¶¡¤¬4¿Í¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢Äï¤Î¤Û¤¦¤¬Ä¹À¸¤¤·¤¿»þ¤Ë¡¢ËÍ¤Î¤Û¤¦¤¬Àè¤ËÎ¹Î©¤Ã¤¿»þ¤Ë¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¡Ö¡ÊÄï¤Î¡Ë¡È¤µ¤¤¤´¤Ï¤è¤í¤·¤¯Íê¤à¤è¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¡¢¤Á¤Ã¤Á¤ã¤¤»þ¤«¤é»Ò¶¡Ã£¤Ë¤µ¤µ¤ä¤¤¤ÆÍè¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Î¤¬¤Ê¡Ä¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤¬¤¢¤ê¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢½÷Í¥¤Î¾®ÀîºÚÅ¦¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¸½ºß¡¢ÃÎÅª¾ã³²¼Ô¤Î¼«Î©»Ù±ç¤Î¤¿¤á¤Î¥°¥ë¡¼¥×¥Û¡¼¥à¤ÇÊë¤é¤¹Éã¤ÈÌ¼¤òÉÁ¤¤¤¿ÉñÂæ¸ø±é¡Ö¤¯¤Á¤Å¤±¡×¤Ë½Ð±éÃæ¤Î¾®Àî¤Ï¡¢¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤ªÏÃ¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ê¤«¡¢¥¿¥Ö¡¼¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Åö»ö¼Ô²ÈÂ²¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê»×¤¤¤¬¤¤¤í¤ó¤Ê¸½¼Â¤¬¤½¤³¤Ë¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÌÜ¤ò¤½¤à¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤À¤«¤é¤Í¡×¤È´ó¤êÅº¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¡Ö¤½¤ì¤Ç¤âËÍ¤ÎÄï¤Ë¤ÏËÍ¤Î¤è¤¦¤Ê·»¤¬¤¤¤Æ¡¢¤¤ç¤¦¤À¤¤¤¬¤¤¤¿¤ê¡×¤È¼ò°æ¡£¡Ö¿È´ó¤ê¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢Êì°ì¿Í»Ò°ì¿Í¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¾ò·ï¤ÎÃæ¤ÇÀ¸¤¤Å¤é¤¯¤ÆÂçÊÑ¤Ê»×¤¤¤ò¤µ¤ì¤Æ¤ëÊý¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤È»×¤¦¡£¤½¤³¤ÏËÜÅö¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡×¤È¸ÀÍÕ¤òÁª¤Ó¤Ä¤Ä¡¢¡ÖÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢ÉáÃÊ¤ÎÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡×¤ÈÅÇÏª¡£¡Ö¤À¤«¤é¤³¤ÎºîÉÊ¤òÄÌ¤·¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¡¢Âç¤¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö¾¯»Ò¹âÎð²½¤È¤«¡¢·ò¾ï¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤â¤â¤Á¤í¤ó°ìÈÖÂç»ö¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ë¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤Ç¤â¤½¤ì¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¾ã³²¼Ô»Ù±ç¤Ø¤Î´ãº¹¤·¤È¤«¤´Íý²ò¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°Õ¸«¤¬¤É¤ó¤É¤ó³èÈ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤ÆOK¤Ê¤ó¤Ç¤Í¡×¤ÈÂ³¤±¡¢¡ÖÈðëî¡Ê¤Ò¤Ü¤¦¡ËÃæ½ý¤È¤«ÙèÙé¡Ê¤ä¤æ¡Ë¤È¤«¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤¬²ðºß¤·¤Æ¤â¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤¬¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤«¤Ê¤¤¤È¡¢½õ¤±¤Ë¤â¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢·Ò¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¡×¤ÈÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£