すき家「ローストビーフ丼」9日から販売再開 品薄状態で販売休止の大反響
すき家は5日、全国的な品薄状態により11月24日から販売を休止していた「ローストビーフ丼」を12月9日午前9時より販売再開することを発表した。
【写真】肉の量が多い！販売再開された『ローストビーフ丼』
販売休止については11月24日に公式Xで「【ローストビーフ丼 一時販売休止について】」と題して、「ご好評につき品薄のため、本日11/24をもって販売を一時休止いたします」と報告。今後の対応は「食材の確保を行い、販売を再開します。日時が決定次第、お知らせいたします。お召し上がりいただいた皆様に心より感謝申し上げます」と伝えていた。
今回の販売再開にすき家は「いつもすき家をご利用いただき、誠にありがとうございます。ご好評に伴う全国的な品薄状態により販売を休止していた「ローストビーフ丼」について、12月9日（火）AM9:00 より販売を再開いたします」と報告。
「すき家の「ローストビーフ丼」は、温かいごはんにスライスしたローストビーフを盛り付け、特製の醤油ダレをかけた商品です。ぜひお近くのすき家やテイクアウトでお楽しみください」と呼びかけつつ、「なお、商品の終売は12月中旬を予定しており、食材が無くなった店舗より順次 販売を終了させていただきます。今後ともすき家をご愛顧いただきますようお願い申し上げます」と伝えた。
同店に初登場する『ローストビーフ丼』は、温かいごはんにスライスしたローストビーフを盛り付け、特製の醤油ダレをかけた商品。別添えのたまごをのせて食べることができる。
自社製のローストビーフは低温でじっくり加熱することで、やわらかな食感に。刻みニンニクやブラックペッパーを使った醤油ダレは、お肉やごはんと相性抜群。一口頬張るとニンニクの香りがふわりと広がり、食欲をかき立てる。旨みの詰まったローストビーフと、ニンニクが効いた濃厚な醤油ダレ、まろやかなたまごが調和した、至福の味わいを堪能できる。別添えのホースラディッシュ（西洋わさび）を好みで加えると、ツンとした程よい辛みがアクセントになり、味わいの変化を楽しめることから人気となっていた。
