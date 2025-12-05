松村沙友理が結婚＆妊娠　韓国メディアも一斉報道「伝説のアイドルが“プムジョルニョ”に！」

乃木坂46の元メンバーでタレントの松村沙友理が12月3日、一般男性との結婚と第1子妊娠を同時に発表した。「さゆりんご」の愛称で人気を集める彼女の吉報は韓国でも複数のメディアが報じており、各社それぞれの切り口で“二重の慶事”を伝えている。

「サユリ、“結婚→妊娠”妊娠同時発表…相手は“2年熱愛”非芸能人」（芸能メディア『TVリポート』）

「“乃木坂46”松村沙友理、♡非芸能人との結婚・妊娠発表」（スポーツ紙『イルガン・スポーツ』）

「サユリ、サプライズ結婚・妊娠発表…“仕事に集中したい”宣言後7カ月で二重の慶事」（ネットメディア『スターニュース』）

「サユリ、妊娠＋結婚のニュースを同時に…相手は年上の会社員♡」（スポーツ紙『スポーツ東亜』）

いずれの媒体も松村を「日本のトップガールズグループ出身の女優」などと紹介し、約2年の交際を経て結婚と妊娠を同時発表したことを「キョプキョンサ（二重の慶事）」として強調している。見出し内で松村を「サユリ」と記載するメディアも複数あったが、これは韓国で活動する日本人の人気女性タレントで「サユリ」の愛称で知られる藤田小百合の存在も意識したものとみられる。

その中で、スポーツメディア『MKスポーツ』は「長文の直筆の手紙で近況を公開すると、日本現地や韓国のファンから熱い祝福が届いている」と松村の発表に対する反響を伝えた。

「人気ガールズグループのセンター、熱愛説から1年で結婚・妊娠を同時発表」と見出しを打ったスポーツ＆芸能メディア『OSEN』は、松村を「乃木坂46の全盛期をけん引したメンバー」と紹介。

「松村は2012年に日本の人気アイドルグループ乃木坂46の1期でデビュー。乃木坂46は日本で最も人気のあるガールズグループに選ばれた。この中で松村は『君の名は希望』など多くのヒット曲に参加した」と乃木坂時代の活躍に触れるとともに、「彼女は活動10年目を目前とした2021年、卒業コンサートを最後にグループを離れた。その後は日本のバラエティやドラマに出演し、タレントかつ女優に転向した」と近年の活動に言及している。

また、通信社『NEWSIS』は「松村の配偶者は非芸能人で、東京のとある企業に勤める会社員として知られている。昨年5月、2人の熱愛の事実が初めて公開された」と結婚相手に言及し、「松村は乃木坂46のメンバーで9番目に結婚することになった」と報じていた。

松村沙友理（写真提供＝つのだよしお／アフロ）

松村の結婚に「サプライズで結婚発表した“伝説のアイドル”」と報じたネットメディア『ニュースWA』は、「乃木坂46の代表的ビジュアルメンバーから“プムジョルニョ”に」と伝えた。

「プムジョルニョ」とは「素敵な既婚女性」の意味で、魅力ある女性が結婚して“品切れ（プムジョル）”となった際に使用される表現だ。大切な家族とともに新たな第一歩を踏み出した松村のことを、韓国でも多くのメディアが温かく見守っている。

（文＝サーチコリアニュース編集部）