5日前引けの日経平均株価は4日ぶり反落。前日比563.28円（-1.10％）安の5万465.14円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は313、値下がりは1241、変わらずは51と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回った。



日経平均マイナス寄与度は104.29円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、ファストリ <9983>が97.07円、東エレク <8035>が82.23円、ＴＤＫ <6762>が21.56円、中外薬 <4519>が20.46円と並んだ。



プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を148.41円押し上げ。次いでイビデン <4062>が23.73円、フジクラ <5803>が6.02円、レーザーテク <6920>が4.68円、ディスコ <6146>が3.14円と続いた。



業種別では33業種中31業種が下落し、上昇は情報・通信、非鉄金属の2業種のみ。値下がり1位はゴム製品で、以下、その他製品、証券・商品、輸送用機器、陸運、保険が並んだ。



株探ニュース

