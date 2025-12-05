ETF売買動向＝5日前引け、野村ボベスパ、野村Ａ成長が新高値 ETF売買動向＝5日前引け、野村ボベスパ、野村Ａ成長が新高値

5日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比7.4％増の1770億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同11.7％増の1479億円だった。



個別ではＮＥＸＴ ブラジル株式指数ボベスパ連動型上場投信 <1325> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日本成長株アクティブ <2083> 、グローバルＸ ＭＳＣＩ ガバナンス・クオリティー <2636> が新高値。ＮＺＡＭ 上場投信 ドイツ国債 ７－１０ <2091> 、ＮＺＡＭ 上場投信 フランス国債 ７－１０ <2092> 、ｉシェアーズ 日本国債７－１０年 ＥＴＦ <236A> が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではグローバルＸ ウラニウムビジネス ＥＴＦ <224A> が5.21％高と大幅な上昇。



日経平均株価が563円安と急落するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金1044億900万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日における前引け時点の平均売買代金716億8500万円を大きく上回る活況となった。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が154億500万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が80億3200万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が60億3100万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が49億5600万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が46億7100万円の売買代金となった。



株探ニュース

