5日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数212、値下がり銘柄数340と、値下がりが優勢だった。



個別ではトラース・オン・プロダクト<6696>が一時ストップ高と値を飛ばした。豆蔵<202A>、ＴＨＥＣＯＯ<4255>は年初来高値を更新。Ｈｅａｒｔｓｅｅｄ<219A>、サンバイオ<4592>、Ｓｙｎｓｐｅｃｔｉｖｅ<290A>、ソラコム<147A>、ＺＵＵ<4387>は値上がり率上位に買われた。



一方、ＰｏｓｔＰｒｉｍｅ<198A>、ＲＯＸＸ<241A>、ユナイテッド<2497>、インフォメティス<281A>、ウェルネス・コミュニケーションズ<366A>など17銘柄が年初来安値を更新。アライドアーキテクツ<6081>、免疫生物研究所<4570>、トランスジェニックグループ<2342>、ラクオリア創薬<4579>、グローム・ホールディングス<8938>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース

