ETF売買代金ランキング＝5日前引け
5日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 104409 22.6 43400
２. <1357> 日経Ｄインバ 15405 7.5 5838
３. <1458> 楽天Ｗブル 8032 30.1 51470
４. <1360> 日経ベア２ 6031 20.4 143.4
５. <1579> 日経ブル２ 4956 -29.2 466.8
６. <1321> 野村日経平均 4671 -48.1 52360
７. <1568> ＴＰＸブル 3225 -10.9 693.5
８. <1306> 野村東証指数 3196 48.6 3522.0
９. <1540> 純金信託 2545 -55.0 19920
10. <2644> ＧＸ半導日株 1980 -36.6 2531
11. <1542> 純銀信託 1177 -24.4 25880
12. <1655> ｉＳ米国株 1074 149.2 769.1
13. <1459> 楽天Ｗベア 986 -32.8 235
14. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 911 -11.9 66530
15. <200A> 野村日半導 876 121.2 2321
16. <1489> 日経高配５０ 865 26.8 2755
17. <1329> ｉＳ日経 843 74.5 5249
18. <1398> ＳＭＤリート 790 88.1 2015.5
19. <1343> 野村ＲＥＩＴ 719 38.0 2123.0
20. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 673 12.0 621.0
21. <2036> 金先物Ｗブル 664 26.5 166650
22. <1615> 野村東証銀行 595 7.4 516.1
23. <1320> ｉＦ日経年１ 457 -24.7 52190
24. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 447 75.3 61230
25. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 436 -12.6 2386
26. <2841> ｉＦＥナ百有 400 1900.0 1510
27. <1545> 野村ナスＨ無 389 -41.2 40230
28. <2244> ＧＸＵテック 357 21.4 3145
29. <1358> 上場日経２倍 298 -33.6 82270
30. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 297 -39.1 30600
31. <2559> ＭＸ全世界株 288 -34.2 25710
32. <2865> ＧＸＮカバコ 288 49.2 1201
33. <1328> 野村金連動 265 31.2 15535
34. <1571> 日経インバ 240 -30.2 416
35. <2516> 東証グロース 240 -9.4 525.5
36. <1330> 上場日経平均 235 -68.3 52430
37. <1326> ＳＰＤＲ 225 -50.9 59870
38. <2638> ＧＸロボ日株 221 860.9 2395
39. <2243> ＧＸ半導体 215 55.8 2680
40. <2563> ｉＳ米国株Ｈ 211 502.9 372.7
41. <1541> 純プラ信託 209 -41.1 7374
42. <1475> ｉＳＴＰＸ 208 -45.7 346.9
43. <1308> 上場東証指数 200 -45.5 3479
44. <314A> ｉＳゴールド 179 -30.1 308.9
45. <1356> ＴＰＸベア２ 165 -44.8 176.9
46. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 161 -1.2 1104
47. <1366> ｉＦ日経Ｗベ 155 -23.6 147
48. <1547> 上場ＳＰ５百 153 3.4 11630
49. <2840> ｉＦＥナ百無 146 5.8 2298
50. <1346> ＭＸ２２５ 145 -46.5 52420
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
株探ニュース
