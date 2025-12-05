　5日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　104409　　　22.6　　　 43400
２. <1357> 日経Ｄインバ　　 15405　　　 7.5　　　　5838
３. <1458> 楽天Ｗブル　　　　8032　　　30.1　　　 51470
４. <1360> 日経ベア２　　　　6031　　　20.4　　　 143.4
５. <1579> 日経ブル２　　　　4956　　 -29.2　　　 466.8
６. <1321> 野村日経平均　　　4671　　 -48.1　　　 52360
７. <1568> ＴＰＸブル　　　　3225　　 -10.9　　　 693.5
８. <1306> 野村東証指数　　　3196　　　48.6　　　3522.0
９. <1540> 純金信託　　　　　2545　　 -55.0　　　 19920
10. <2644> ＧＸ半導日株　　　1980　　 -36.6　　　　2531
11. <1542> 純銀信託　　　　　1177　　 -24.4　　　 25880
12. <1655> ｉＳ米国株　　　　1074　　 149.2　　　 769.1
13. <1459> 楽天Ｗベア　　　　 986　　 -32.8　　　　 235
14. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　 911　　 -11.9　　　 66530
15. <200A> 野村日半導　　　　 876　　 121.2　　　　2321
16. <1489> 日経高配５０　　　 865　　　26.8　　　　2755
17. <1329> ｉＳ日経　　　　　 843　　　74.5　　　　5249
18. <1398> ＳＭＤリート　　　 790　　　88.1　　　2015.5
19. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　 719　　　38.0　　　2123.0
20. <318A> ＶＩＸＥＴＦ　　　 673　　　12.0　　　 621.0
21. <2036> 金先物Ｗブル　　　 664　　　26.5　　　166650
22. <1615> 野村東証銀行　　　 595　　　 7.4　　　 516.1
23. <1320> ｉＦ日経年１　　　 457　　 -24.7　　　 52190
24. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　 447　　　75.3　　　 61230
25. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　 436　　 -12.6　　　　2386
26. <2841> ｉＦＥナ百有　　　 400　　1900.0　　　　1510
27. <1545> 野村ナスＨ無　　　 389　　 -41.2　　　 40230
28. <2244> ＧＸＵテック　　　 357　　　21.4　　　　3145
29. <1358> 上場日経２倍　　　 298　　 -33.6　　　 82270
30. <2558> ＭＸ米株ＳＰ　　　 297　　 -39.1　　　 30600
31. <2559> ＭＸ全世界株　　　 288　　 -34.2　　　 25710
32. <2865> ＧＸＮカバコ　　　 288　　　49.2　　　　1201
33. <1328> 野村金連動　　　　 265　　　31.2　　　 15535
34. <1571> 日経インバ　　　　 240　　 -30.2　　　　 416
35. <2516> 東証グロース　　　 240　　　-9.4　　　 525.5
36. <1330> 上場日経平均　　　 235　　 -68.3　　　 52430
37. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　 225　　 -50.9　　　 59870
38. <2638> ＧＸロボ日株　　　 221　　 860.9　　　　2395
39. <2243> ＧＸ半導体　　　　 215　　　55.8　　　　2680
40. <2563> ｉＳ米国株Ｈ　　　 211　　 502.9　　　 372.7
41. <1541> 純プラ信託　　　　 209　　 -41.1　　　　7374
42. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　 208　　 -45.7　　　 346.9
43. <1308> 上場東証指数　　　 200　　 -45.5　　　　3479
44. <314A> ｉＳゴールド　　　 179　　 -30.1　　　 308.9
45. <1356> ＴＰＸベア２　　　 165　　 -44.8　　　 176.9
46. <2621> ｉＳ米２０Ｈ　　　 161　　　-1.2　　　　1104
47. <1366> ｉＦ日経Ｗベ　　　 155　　 -23.6　　　　 147
48. <1547> 上場ＳＰ５百　　　 153　　　 3.4　　　 11630
49. <2840> ｉＦＥナ百無　　　 146　　　 5.8　　　　2298
50. <1346> ＭＸ２２５　　　　 145　　 -46.5　　　 52420
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)


株探ニュース