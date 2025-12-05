超ときめき宣伝部、『TikTokトレンド大賞2025』インパクト・ソング部門賞「重み感じる」
TikTokで最も大きな話題を呼び、社会やカルチャーに影響を与えたコンテンツを表彰する『TikTokトレンド大賞2025』が5日、都内で開催され、超ときめき▼宣伝部（※▼＝ハート）の「超最強」がインパクト・ソング部門賞に選ばれた。
【写真】おなじみの衣装で！のんからトロフィーを受け取る坂井仁香
メンバーはおなじみの衣装で登場。坂井仁香はプレゼンターの俳優・のんから、トロフィーを受け取ると、「重い。重みを感じます」と笑顔を見せた。
受賞について坂井は「路上ライブで地道に活動してきた。『超最強』で世界中の方に知っていただいた」と喜んだ。辻野かなみは2026年に向けて「超最強を超える注目ソングを作って世界中の人にときめきを届けたい」とさらなる飛躍を誓った。
『TikTok Awards Japan 2025』は、TikTokで2025年に流行ったハッシュタグや楽曲などのトレンドをTikTokアプリ内のデータなどをもとに総合的に判断し、大賞をはじめとする各賞を発表している。
■『TikTokトレンド大賞2025』
【大賞】呪術廻戦
【ホットワード部門】平成リバイバル（m-flo「come again」）
【ヒットアイテム部門】OKARAT
【ハッシュタグ部門】大人の学び直し
【ヒット作品部門】映画『8番出口』
【インパクト・ソング部門】超最強（超ときめき▼宣伝部）
