フリーアナウンサーで女優の宇垣美里（34）が4日放送のテレビ朝日系「あざとくて何が悪いの？」（木曜深夜0時45分）に出演。人見知りの距離の詰め方について語った。

人見知りだと明かした宇垣は「共通の何かを見つけてそれについて話してもらうと、一気に“友だち”みたいな気分になります。例えば現場とかで空気が良くないの好きじゃないのでできるだけ話しかけます。その人が好きそうなものとか事前に調べて。『○○好きっておっしゃってましたよね？』とか、『私服○○でしたよね。私あれ好きなんです』とか」と会話術を明かした。

鈴木愛理は「たしかに今日も会って一番最初に私が出てたミュージカルの話してくれた」と宇垣との会話を明かすと、宇垣は「それは本当に好きで、本当に観に行った。マジで今日話したかったんです」と力説した。

南海キャンディーズ山里亮太は「それ勘違いされちゃわない？めっちゃ俺のこと興味あるじゃん。私服かっこいいとか言ってくれるし」と男性側の目線で語った。

宇垣は「結局自分のプライベートは一切明かさないので。その瞬間の“接待”？」とぶっちゃけた。鈴木は「言っちゃってる」と笑い、山里も「はっきりその言葉やめてよ」とつっこんだ。