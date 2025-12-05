【（GC/N64/SFC/NewFC用）HDMIコンバーターV3】 2026年1月下旬 発売予定 価格：オープン（参考価格 7,238円）

コロンバスサークルは、「(GC/N64/SFC/NewFC用)HDMIコンバーターV3」を2026年1月下旬に発売する。オープン価格で、参考価格は7,238円。

本製品は、ニンテンドー ゲームキューブ/NINTENDO 64/スーパーファミコン/ニューファミコン本体の映像出力をHDMIに変換できる映像出力変換コンバーター。現在主流のHDMI接続が可能になるため、テレビはもちろん、PCモニターなどにも接続できる。

本製品は「V3」として、通気性に配慮したモデルチェンジとなっており、コンバーター本体に通気口が設けられている。また、「V2」での機能はそのまま搭載。画面比率を「4：3」から「16：9」にいつでも切り替えられる機能や、ニンテンドー ゲームキューブ/NINTENDO 64/スーパーファミコンの場合はS端子出力を変換したワンランク上の映像も楽しめる。対応解像度は1080p。

【注意点】

※付属品の「microUSB ケーブル」は、電力不足で映像が出ない等の症状が発生した際にご使用下さい。

※本製品には「アップコンバート」機能は搭載されておりません。

※本製品はすべてのゲームでの完全な動作を保証するものではありません。ゲームによっては正しく映像が出力されない場合があります。