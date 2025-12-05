『M-1グランプリ2025』決勝進出9組発表！ 3年連続決勝進出のヤーレンズ「そろそろ優勝したい」
漫才の日本一を決める『M-1グランプリ2025』の決勝進出者発表記者会見が、4日に都内にて開催。ドンデコルテ、エバース、ヨネダ2000、豪快キャプテン、ヤーレンズ、真空ジェシカ、めぞん、ママタルト、たくろうの9組がファイナリストに選ばれ、決勝にかける意気込みを語った。
【写真】1万1521組の頂点に輝くのはどのコンビ？
史上最多となる1万1521組がエントリーした今大会。準決勝には31組が出場し、その中から選ばれた今回の9組と、敗者復活戦の勝者1組を加えた10組が決勝で戦うことに。2年連続2度目の進出を果たしたエバースは、今年「第46回ABCお笑いグランプリ」で優勝しており、町田和樹は「今年はノッてますね」とM-1でも優勝を狙えるのではないかと自信を見せる。
同じく2年連続進出となったママタルトは、準決勝の大トリを務めた。MCのマヂカルラブリーから手ごたえを聞かれるのだが、なぜかしどろもどろになって回答に詰まり、「この1年間漫才しかしてこなかったの？」「平場を全部捨てたってこと？」とツッコまれる。それに乗っかり、檜原洋平は「トークをしているようじゃ、ここには来れない」「漫才以外のすべてを怠ってきた！」と堂々と答え、集まった報道陣を笑わせた。
5年連続進出となった真空ジェシカの川北茂澄は「僕らからしたら、去年の（優勝した）令和ロマンもマヂラブさんも、2回しか決勝に行ってない雑魚ですからね！」と煽る。今年はまさかの「真空ジェシカ VS イルカ」というイルカと対決するイベントを行っており、50対10でボロ負け。「お客さんの反応を見た限り、イルカに比べると雑魚ばっかり」と異種族とコラボしたことで、相当ハードルが上がっている様子。「真空ジェシカが優勝したら、実質イルカが一番面白いということ」という謎の基準を決めていた。
そして3年連続進出となったヤーレンズは、いよいよ優勝しなければならないと崖っぷちに立たされているよう。「後輩たちから“まだいるのか”という目で見られているので、そろそろ優勝したい」と思いの丈を語った。
【『M-1グランプリ2025』決勝進出者】
・ドンデコルテ
・エバース
・ヨネダ2000
・豪快キャプテン
・ヤーレンズ
・真空ジェシカ
・めぞん
・ママタルト
・たくろう
『M-1グランプリ2025』決勝戦は、12月21日18時30分よりABCテレビ・テレビ朝日系にて生放送。
